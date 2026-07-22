«Se la Sardegna è come la fortuna: dono da ricevere» 

Domani sarà a Nora.

«Sì, quanto è bella! Ci venni tantissimi anni fa, per la prima volta. Segnò un passaggio importante nella mia vita. Spero che accada anche stavolta».

Intende dire che la Sardegna le porta fortuna?

«Non lo dica. La fortuna non si nomina, si accoglie come un dono».

Dopo quella volta nell’Isola, Lina Sastri interpretò, con Giancarlo Giannini, “Mi manda Picone” di Nanni Loy (in sala nel 1984), e vinse il David di Donatello come miglior attrice. Da allora, per tanti anni, fece cinema (con Bertolucci e Damiani, aveva già lavorato con Moretti), dopo il suo felice esordio in teatro dieci anni prima, benedetto da Eduardo De Filippo. La carriera dell’attrice napoletana, classe 1953, è una collezione di successi tra palcoscenico e cinepresa.

Nell’area archeologica di Nora ritorna domani alle 20 con “Maria Maddalena o della Salvezza”, sotto le insegne del CeDAC per il Festival “La Notte dei poeti”. Il monologo, drammatizzato e interpretato da Sastri, con i contrappunti musicali di Claudio Romano e Gianluca Mirra, è tratto da “Fuochi“ di Marguerite Yourcenar.

La Maddalena che porta in scena è diversa da quella narrata nei Vangeli.

«È una donna innamorata di Gesù, carnalmente: un amore mai ricambiato. Da prostituta diventa una dei suoi discepoli e gli dedica sé stessa. Dopo la morte e la resurrezione del Cristo capisce di aver sacrificato inutilmente la vita: il suo è un amore a senso unico».

Un Dio crudele che la “salva dalla felicità”.

«È un racconto triste, un racconto di fede».

Perché lo ha scelto?

«Mi ha colpito la sua solitudine. Tutte le protagoniste di “Fuochi“ sono donne che soffrono, infelici in qualche modo. C’è da dire però, che i motivi per cui si scelgono le storie sono tanti, e spesso misteriosi».

Cos’ha in comune con lei?

«La solitudine, forse; l’aspirazione a un amore totale, sicuramente. E poi la fede, la fede nell’Assoluto».

Del testo di Yourcenar, che cosa ha enfatizzato e che cosa, invece, ha tralasciato?

«Non ho tralasciato niente, piuttosto ho cambiato qualcosa per renderlo vivo, perché la ricercatezza della scrittura rendeva difficile portarlo in scena».

Poi c’è la musica.

«Ho scelto di accompagnare il monologo con alcuni brani di origine ebraica e altri tratti da “La buona novella” di De André».

Maddalena patisce un dolore irrimediabile. Lei come affronta la sofferenza?

«Sono un’artista e ho la possibilità di addolcirla. L’ho appena fatto. Ai festival di Ischia e Bari, nei mesi scorsi, ho presentato un corto dedicato a mio fratello, che se n’è andato a causa del Covid. L’ho intitolato “La mancanza”. Lo stesso tema lo affronto nel mio film d’esordio: “La casa di Ninetta”, uscito un anno fa e ora su RaiPlay: parlo di mia madre, dell’Alzheimer, del dolore che vivono le persone intorno a lei».

L’arte consente di reggerne il peso?

«Solo se il dolore diventa espressione universale, e non resta circoscritto alla singola vita»

Che cosa le manca del passato a livello professionale?

«I grandi maestri che ho avuto la fortuna di incontrare, la passione, il desiderio di sperimentare: cose adesso più rare»

Che cosa si aspetta dal futuro?

«Tutto. Un altro film, uno spettacolo».

Nel corso della lunga carriera, ha interpretato numerosi personaggi femminili.

«Li accomuna la libertà e la solitudine, ovvero la cifra della mia esistenza».

L’amore è destinato a rimanere un’aspirazione?

«L’amore è una possibilità che la vita offre. Con il tempo è più difficile viverlo, perché mancano gli occhi chiusi davanti al baratro che, invece, hai quando sei giovane».

L’ingenuità?

«No, la sfrontatezza della giovinezza, che anche se vede un pericolo prova a correrlo».

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