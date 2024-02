«Se la mia pizzeria disturba la chiudo» 

«L’inquinamento acustico è diventato il nemico numero uno: non mi resta che preparare le valigie e lasciare il mio paese». È la decisione sofferta di Alessio Melis, 35 anni, titolare della pizzeria “Pizza pazza” di Arbus, in via Della Pineta. Ben due sentenze del Tar Sardegna hanno condannato il Comune a mettere in atto una serie di provvedimenti per spegnere la musica proveniente dal suo locale, dopo le continue lamentele e i ricorsi in Tribunale dell’inquilino che vive nell’appartamento piazzato proprio sopra il suo locale.

«Non ho più dubbi», si sfoga Melis: «Sono vittima di un’ingiustizia. Mi accusano di mettere musica ad alto volume, producendo inquinamento acustico e disturbando la quiete pubblica. In realtà, da oltre un anno nel mio locale c’è solo un televisore. Ho spento tutto. Uno spettacolo solo la notte di San Silvestro. Com’è possibile che la musica, un vero e proprio fantasma, continui a finire davanti ai giudici? E se invece, come sostiene qualcuno, il rumore è tanto martellante da creare danni alla persone, perché il Comune non interviene? Dopo la prima sentenza di ottobre, l’ho sollecitato più volte».

I controlli? In questi mesi, giura Melis, li hanno effettuati solo i carabinieri effettuare controlli: «Mai visti gli agenti della Polizia municipale. Magari sono passati all’esterno, non lo so. Di certo non ho mai ricevuto una multa né un avviso per trasgressioni varie e neppure segnalazioni e inviti ad abbassare il volume».

«Vado a Olbia»

«Sto vivendo un incubo – protesta il pizzaiolo – un’ingiustizia che ritengo di non meritare. C’è sproporzione fra la mia fatica ad aprire quest’attività e creare cinque posti di lavoro e le accuse infondate. Ancora non so cosa pensare». Difficile non adirarsi, e anche se a malincuore la decisione è presa: «Qualora non si dovesse fare chiarezza sulla vicenda, a fine stagione emigrare per me diventa un obbligo. Vado a Olbia, dove ho lavorato come pizzaiolo e mi son trovato bene. Qui non posso restare, ho perso il 50 per cento dei clienti. Quando nel 2022 ho iniziato non mi aspettavo tanto successo: 200-250 pizze al giorno. Ora siamo al massimo a 120. Difficile andare avanti. I costi sono aumentati. Non basta il chilometro zero, come la pizza coi carciofi o gli asparagi».

Il passato

Melis è uno dei tanti giovani che sono riusciti a lasciarsi alle spalle un passato difficile, nel suo caso segnato dalla droga, che alla fine ha sconfitto: a 11 anni gli spinelli, a 14 le pasticche, a 16 la cocaina, a 20 si è ritrovato senza lavoro, né amici né parenti. «Acqua passata», spiega: «Ho trovato il sorriso, sono papà di due bambine. Il lavoro mi ha ridato tutto quello che avevo perso. Non posso mollare. Un appello: chi può pigi il piede dell’acceleratore sulla verità”.

