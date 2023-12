Se la febbre alta persiste rivolgersi allo specialista 

Cos’è il mal di gola?

Noto come faringodinia, è causato da un’infezione virale, come raffreddore e influenza, oltre che da batteri, allergie, fumo, malattie da reflusso. Virus e batteri entrano attraverso bocca o naso. I sintomi della faringite possono essere lievi (raucedine, gola secca) o fastidiosi (sensazione di corpo estraneo, difficoltà alla deglutizione, linfonodi del collo ingrossati). Le forme lievi sono di facile diagnosi sulla base della descrizione dei sintomi e di durata temporanea. Qualora la febbre elevata persista, rivolgersi allo specialista, eseguire un tampone faringeo ed esami del sangue. Per le forme virali sono previsti farmaci sintomatici, per le forme batteriche una terapia antibiotica.