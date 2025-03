Se la città rimane senza contanti  

“Bancomat fuori uso” oppure “Atm Postamat fuori servizio”. Può succedere in qualsiasi sportello bancario o sede postale, ma quando capita in un comune dove ci sono solo una banca e un ufficio, i disagi si fanno sentire. Più volte diversi abitanti di Monserrato hanno fatto presente questa situazione, chiedendo al Banco di Sardegna e a Poste Italiane di aprire un altro sportello per ampliare il loro servizio in città.

Raddoppio

«È impensabile che una cittadina dell’hinterland cagliaritano che conta quasi 20 mila abitanti abbia un solo ufficio postale e una sola banca», riflette amaramente Antonella Medda, abitante di via Zuddas. «Non dobbiamo essere costretti ad andare a Cagliari o in un altro centro dell’hinterland per prelevare - dice la donna - come fanno le persone che per un motivo o per un altro, non hanno la possibilità di muoversi da Monserrato in quel determinato momento? Posso capire se un paese ha pochi abitanti, ma noi siamo una cittadina e come tale dovrebbe avere almeno due banche e due uffici postali. Se il bancomat del Banco di Sardegna di via Giulio Cesare è fuori servizio o lo è l’Atm delle Poste di piazza Maria Vergine, dobbiamo avere la possibilità di poter accedere a un altro sportello qui in città». Manuela Paderi, una residente in via San Lorenzo, sottolinea che il problema riguarda anche e soprattutto le persone anziane, «visto che molte di loro non hanno sempre la possibilità di essere accompagnate da qualcuno in automobile fuori Monserrato o allo sportello bancario della Cittadella universitaria quando hanno bisogno di prelevare dei soldi e qui il bancomat è fuori servizio. Bisogna pensare anche e soprattutto a loro».

Ufficio sovraffollato

Il problema di doversi spostare fuori città si verifica anche quando l’ufficio postale è strapieno di persone. E non è raro che capiti. «Nei giorni in cui erogano le pensioni, ovviamente l’ufficio si riempie», interviene Pierpaolo Masala, un abitante di via del Redentore «e molti rinunciano anche ad entrarci, perché i tempi di attesa sono molto lunghi. Senza un’alternativa, quindi senza un altro ufficio postale aperto in città, si è obbligati a tornare un altro giorno. Speriamo che prima o poi Poste Italiane, ma anche il Banco di Sardegna, ascoltino le nostre tante richieste e vengano incontro alle nostre esigenze. Ci sono già pochi servizi in generale, qui a Monserrato, e quelli di banca e poste sono tra i più importanti: è decisamente tempo di trovare una soluzione».

