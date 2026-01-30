VaiOnline
Andiamo al cinema.
31 gennaio 2026

Se indaga Agata Christian 

Dopo l'uragano Checco Zalone si affaccia in sala dal 5 febbraio in 500 copie, distribuite da Medusa, “Agata Christian, delitto sulle nevi”, un originale e grottesco comedy-thriller tutto da ridere a firma di Eros Puglielli. Di scena appunto Christian Agata (Christian De Sica) celebre criminologo un po' cialtrone che si ritrova invitato dai Gulmar, magnati dell'industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del gioco da tavolo “Crime Castle” nel loro castello in Valle d'Aosta.

Di fronte a un misterioso delitto avvenuto in occasione di questo incontro ad affiancare Agata nell’indagine ci sarà il brigadiere Gianni Cuozzo (Lillo Petrolo), poliziotto di provincia e suo fan sfegatato. E questo al seguito della rivelazione del patriarca Carlo Gulmar (Giorgio Colangeli) che annuncia a sorpresa di voler mantenere il controllo della sua azienda facendo scatenare un terremoto tra i suoi familiari e gli ospiti del castello. Con Maccio Capatonda, Sara Croce, Ilaria Spada, Marco Marzocca, Paolo Calabresi e il rapper Tony Effe.

