Se il timoniere è un non vedente 

Si temeva che il maltempo potesse condizionare l’iniziativa, ma subito dopo l’uscita dal porto il sole ha fatto capolino tra le nuvole, quasi a voler dare il proprio benestare.

Nella mattina di domenica trenta barche a vela hanno così potuto navigare da Su Siccu verso la Sella del Diavolo, capitanate da timonieri d’eccezione: ogni imbarcazione è stata infatti condotta da persone cieche e ipovedenti, nella prima edizione della “Follow Me Cup”, organizzata da Armatori vela d’altura Sardegna (Avas), che ha messo a disposizione le barche e gli armatori che hanno coordinato i timonieri per un giorno, e l’Unione italiana sport per tutti (Uisp), con il supporto dei Lions Club di Cagliari.

Vento leggero

Dopo la benedizione di padre Eugenio Caramia, parroco di Bonaria, che si è conclusa con l’augurio “Veleggiate in pace”, la flotta ha lasciato il porto nelle condizioni ideali, con un vento leggero di scirocco che ha mitigato il calore del sole e una lieve onda lunga che non ha causato grossi fastidi.

Protagonisti i non vedenti, che oltre a prendere le redini delle imbarcazioni, pilotandole per qualche miglio lungo il Golfo degli Angeli, hanno potuto apprendere i rudimenti della navigazione e conoscere la strumentistica di bordo.

È stato Santino Gitto, responsabile disabilità dell’Uisp Cagliari, a mettere in moto l’evento. Da quando ha perso la vista sei anni fa, Gitto ha cercato di avvicinare lo sport al mondo della disabilità visiva. «Abbiamo organizzato un’uscita in rally in cui i ciechi guidavano il pilota con un roadbook scritto in braille e una partita di calcetto tra bambini vedenti, bendati, e non vedenti». L’ultima sfida è stata proprio quella della regata. «Oggi vediamo tante persone felici di fare una cosa che per i normodotati è normale, molti di loro non avevano neanche mai avuto la possibilità di salire su una barca».

Un’opportunità

E infatti l’entusiasmo dei partecipanti è stato palpabile. «Per me era la prima volta, sono stato al timone di un mezzo fantastico, un’esperienza indimenticabile», racconta Andrea Piras. «Una bellissima idea, che ha dato la possibilità a tante persone non solo di guidare la barca a vela ma proprio di averci a che fare, capire com’è fatta e percepire sensazioni che di solito non si provano», conferma Lucia Balia. «Il mondo nautico normalmente è precluso a chi come me è ipovedente o ai non vedenti, per cui non è scontato, se non ci sei mai salito comprendere il funzionamento di certe operazioni». Non è stata la prima volta, invece, per Federica Ferrara: «Ho frequentato un corso di vela e mi sono iscritta a un club», spiega. «Il mare per me è tutto, quando navigo mi sento libera, per cui la giornata di oggi è andata benissimo».

Avas si dichiara pronta a ripetere l’evento. «Faccio i miei complimenti a tutti coloro che si sono messi in gioco oggi, hanno saputo tenere perfettamente la rotta», le parole del presidente Carlo Cottiglia. «Se Uisp vorrà, Avas è pronta per una seconda edizione».

