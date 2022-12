Se il sangue è questione di vita 

«Sembra che con le donazioni stiamo tornando indietro», osserva Denise Fusco. «Servono più campagne di informazione e sensibilizzazione soprattutto rivolte ai giovani, in troppi non conoscono la malattia. Resto spiazzata: in Sardegna non puoi non conoscere l'anemia mediterranea. Penso a quando i donatori abituali non potranno più farlo. Chi donerà? C'è poca consapevolezza e senso civico».

Non arrivano perché il sangue non basta per tutti. Sono oltre mille i talassemici in Sardegna e l'emergenza è sempre dietro l'angolo. Proprio come in questo periodo. «È un'angoscia, si vive con l'ansia continua. Nell'ultima trasfusione fatta una settimana fa ho ricevuto solo una sacca anziché le consuete due. Per questo motivo dovrò tornare in anticipo il 12 dicembre. A me è andata anche bene».

Ventuno giorni. Cinque ore e due sacche. Non sono numeri da giocare al lotto. Sono quelli con cui convive da sempre Denise Fusco, 35 anni, di Lotzorai, affetta da talassemia. Ogni tre settimane riceve la sua trasfusione. Un'intera mattina passata al centro trasfusionale di Lanusei. Ma cosa significa vivere in attesa della donazione? «Nella paura e nell'angoscia che non ce ne sia abbastanza e che quelle due sacche di sangue che servono a mantenerti viva non ci siano», dice.

L’emergenza

La denuncia

La sofferenza

Una cascata di capelli nero corvino, occhi vispi e un sorriso luminoso. Denise è una bella ragazza che ha sofferto tanto a causa della sua malattia. A due mesi di vita la diagnosi: talassemia major. E via il calvario con anni passati in ospedale. Quando aveva 16 anni i suoi genitori la portarono in una clinica in Francia con la speranza di una guarigione. Non fu così. «Qualcosa migliorò, i miei valori di ferritina, il nemico principale dei talassemici, si abbassarono, ma non riuscirono a sottopormi a un trapianto». Nel 2003, rientrata in Sardegna, viene seguita al Microcitemico di Cagliari, anche stavolta si spezza il sogno del trapianto. «Le mie speranze crollarono, la delusione fu tanta, furono anni difficili».

La convivenza

«La talassemia è la mia compagna di vita. Per anni l'ho rinnegata, da piccola mi vergognavo. Ho sofferto tanto, ho avuto attacchi di panico. Mi sono chiusa in casa. Negli ultimi tempi ho ripreso a vivere grazie all'aiuto del mio amico Filippo con cui condivido tante passioni e grazie anche al buddismo, ho scoperto una nuova filosofia di vita». Ma l'incubo di vivere nella paura che ci sia carenza di sangue è una costante. «L'estate per noi è un'agonia, non la viviamo come gli altri. Tanti di noi superano la soglia limite per ricevere la trasfusione con tutto quello che ne consegue perché più trasfondi in ritardo e più stai male».

Angeli custodi

«Ringrazio i donatori, il centro trasfusionale di Lanusei che è la nostra casa, siamo una famiglia. L'Auser grazie al quale posso recarmi in ospedale, ma faccio un appello: molti hanno paura di donare, temono gli aghi ma noi cosa dobbiamo dire? Bisogna capire che il sangue non si può produrre in laboratorio, il sangue è vita. Mi piacerebbe partecipare a una campagna di donazione, dare la mia testimonianza e dire: grazie donatori perché con il vostro gesto noi possiamo vivere».

