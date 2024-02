Se il “mondo” entra in giardino 

Una lunga evoluzione sfociata in una prospettiva diversa rispetto al passato. Al centro di questa trasformazione si colloca il mondo del giardino, che con la globalizzazione ha visto l'ingresso di piante dal ogni parte della terra. È il filo rosso che il 23 e il 24 marzo unirà le due giornate attraverso le quali si articola “Primavera in giardino”. Esperti internazionali della scena del verde declineranno l’argomento: “Il giardino ribaltato. Cambiano le regole e il modo di intendere e interpretare il giardino”. In particolare, intorno a questo argomento si confronteranno i relatori nel simposio di sabato mattina 23: dalla progettazione alla tutela e gestione del verde in ambiente mediterraneo.

L’appuntamento

Curato dall’associazione Landplants Sardinia, l’evento è animato dalla competenza e dall’entusiasmo del vivaista Italo Vacca e del paesaggista Leo Minniti di Milis. Proprio nel loro vivaio giardino è nata la manifestazione, che da un po’ di tempo si è trasferita a Donigala, a Ros’e mari Farm & Greenhouse. Gli espositori – diverse decine di vivaisti specializzati, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero – porteranno in Sardegna il meglio delle loro produzioni, con collezioni di piante rare e di difficile reperimento sul mercato nazionale: dagli arbusti alle rose, dalle aromatiche alle perenni, dai frutti antichi e tropicali agli agrumi da collezione e ai bulbi . Hanno dato al loro adesione al simposio come relatori della lectio magistralis James e Helen Basson, paesaggisti inglesi di fama internazionale. «Primavera in giardino porta in Sardegna l’aria di rinnovamento su come progettare, gestire, rendere sostenibile il giardino mediterraneo – commentano Italo Vacca e Leo Minniti – ed è un’occasione unica per offrire ai sardi la migliore scelta di piante per amatori, proposte da qualificati vivai. Siamo orgogliosi di contribuire a far crescere la cultura del giardino nella nostra isola e di farla conoscere per i suoi fermenti innovativi».

Il programma

Apre il simposio l’architetto paesaggista milanese Filippo Pizzoni, esperto di conservazione di parchi e giardini storici, docente universitario e divulgatore della cultura del giardino in Italia. Sabato pomeriggio e la mattina successiva il Salotto verde, condotto dalla giornalista e scrittrice Mimma Pallavicini: spazio a discussioni, presentazione di libri, laboratori, incontri con studiosi e maestri giardinieri. Per i bambini si è pensato di organizzare giochi, costruzione di oggetti e osservazioni naturalistiche e una piccola biblioteca di libri per l’infanzia. A completare il programma sono previste varie mostre, tra le quali una di cianotipi di piante spontanee sarde: è un antico processo di stampa fotografica conosciuto anche come stampa blu. Insomma, un ventaglio di proposte con spunti di riflessione: con le questioni legate ai cambiamenti climatici e i danni che l’uomo ha recato alla natura, cosa può fare il giardino per l'uomo? Viceversa, cosa può fare l’uomo per il giardino?

