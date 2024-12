Se il lavoro uccide: Sassari, triste record Nuoro, allarme rosso 

«Nove morti sul lavoro a Sassari», alla provincia di Nuoro il primato degli incidenti. Il presidente provinciale Anmil Michele Tatti ha fornito dati preoccupanti inerenti agli infortuni negli ambienti di lavoro e liste d’attesa della Asl. Aggiornati a fine ottobre, riportano cifre da brivido. Ai numerosi record negativi del Nuorese e della Sardegna (uno fra tutti gli incidenti stradali) si aggiunge un’altra classifica nera. «Il bollettino dei morti sul lavoro allunga ogni giorno l’elenco delle vittime», ha detto Tatti.

Bollettino di guerra

«Purtroppo, secondo i dati ufficiali Inail dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno sono caduti in Italia 890 lavoratori, 22 in più dello stesso periodo del 2023. Temiamo, visto lo stillicidio di questi giorni, di avvicinarci molto ai 1041 morti dell’anno scorso, quasi tre croci piantate ogni giorno». In Sardegna, nei primi dieci mesi i morti sono 25 contro i 18 del 2023. Il triste record spetta alla provincia di Sassari con 9 morti contro 3, segue Cagliari con 8 vittime rispetto alle 3 a ottobre 2023, Oristano che passa da 0 a 2, mentre Nuoro da 6 scende a 4 e il Sud Sardegna da 6 a 2».

Allarme Barbagia

Il Nuorese, però, registra un allarmante record degli infortuni con numeri pari a «1273 contro i 1185, corrispondente al 7,4%, e quindi tra le percentuali più alte d’Italia - precisa il presidente Anmil di Nuoro -. Anche la Sardegna è al di sopra della media nazionale con l’1,6% derivante da 3052 eventi contro 2911. Come commentare il fatto che rispetto a tante parole il Testo Unico sugli infortuni e la tutela degli infortunati è fermo al 1965». Forse è tutto da rivalutare, per il presente e il futuro dei lavoratori e dei loro cari. Tatti riporta anche dati legati alla sanità, sottolineando non solo il numero di infortuni, ma anche quanto sia difficile curarsi una volta subito il danno. Una doppia preoccupazione. Nessuna pace.

La memoria

Vivo il ricordo dello storico presidente dell’Anmil «Tonino Sechi che - osserva Tatti - ci incoraggiò a proseguire le battaglie, anche poche settimane prima di morire. Mai avrebbe immaginato, da presidente dell’ospedale di Nuoro quando nel 1976 inaugurò il nuovo “San Francesco” che oggi - dati del monitoraggio trimestrale delle liste d’attesa alla prima settimana dello scorso ottobre - rispetto ai 30 giorni previsti per la categoria differibile bisogna aspettare 287 giorni per la prima visita urologica e 279 giorni per la prima visita gastroenterologa, mentre rispetto agli indicati 60 giorni, l’attesa è di ben 629 giorni per l’elettrocardiogramma dinamico (holter), 481 per la risonanza magnetica del cervello e del tronco encefalico, 467 giorni per una colonscopia, 349 per l’esofagogastroduodenoscopia, 223 per l’ecocolordopplergrafia cardiaca». La presentazione dei dati è avvenuta sabato sera in occasione della dedicazione della panchina bianca a tutti gli infortuni sul lavoro e in memoria di Tonino Sechi, storico dirigente Anmil. «Questa panchina bianca che ricorda le vittime sul lavoro è il vero omaggio che facciamo a Tonino Sechi, decisi a continuare le sue battaglie», ha concluso commosso Tatti.

