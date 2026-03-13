Se il jazz di Paolo Fresu punta... in alto nascono i concerti al quindicesimo piano 

Un jazz d’alta quota, sospeso sulla città, al piano più alto, il quindicesimo, di un albergo: come se le note avessero bisogno di aria per respirare meglio e di una visuale più ampia per esprimersi con più libertà. Il concerto al T Hotel di Cagliari, inserito nella rassegna “T Jazz” curata per il quinto anno da Insulae Lab sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, ha confermato l’idea di portare la musica fuori dai luoghi canonici. Sul palco l’Atlantis Quartet con “Atlantide - Il soffio, il suono, il mare”, progetto firmato dal trombettista Francesco Lento e nato a Berchidda. Insieme a lui Paolo Corda alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria.

Dopo la prima serata di febbraio con Raffaele Casarano e Ferenc Snétberger, ancora un orizzonte urbano e verticale: la torre come punto di incontro, osservazione e ascolto. La musica si è mossa lontano dalle convenzioni e con trasversalità rispettosa, così come negli intenti: dall’hot jazz degli anni ‘20 al samba e alla bossa nova, passando anche per svolte metalliche e improvvisi virtuosismi. Un viaggio liberatorio con pochi e timidi intermezzi verbali di Lento.

Il prossimo appuntamento, ultimo del “T Jazz”, sarà il 16 aprile: la rassegna, dopo tanti viaggi non solo intercontinentali, tornerà nell’isola con Flavio Soriga e Gianluca Pischedda in “Voci, suoni e appunti di Sardegna - La storia siamo noi”.

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