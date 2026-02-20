Se il fuoco di Ray Bradbury è un algoritmo 

C’è una data che nessuno ha nominato, eppure aleggiava sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari: il 17 febbraio. In questo stesso giorno, nel 1600, Giordano Bruno veniva arso vivo in Campo de' Fiori per non aver voluto abiurare le proprie idee. Oltre quattrocento anni dopo, la compagnia Sotterraneo porta in quella stessa data a Cagliari “Il fuoco era la cura”, e la coincidenza dice già tutto sul tipo di intelligenza drammaturgica che guida questo gruppo fiorentino, formato nel 2005 e da allora tra le realtà più originali del teatro italiano, con numerosi premi all’attivo a certificarlo, ultimo dei quali l’Hystrio alla drammaturgia conquistato nel 2025.

Lo spettacolo prende le mosse da “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, il romanzo del 1953 in cui i pompieri non spengono gli incendi ma li appiccano, bruciando i libri per ordine di uno Stato che ha deciso di rendere i propri cittadini felici a tutti i costi. Cioè vuoti. Ma Sotterraneo non si accontenta di illustrare la distopia bradburiana: la distopia sul palco non è minaccia futuribile, ma si tramuta in analisi del contemporaneo. Il libro è stato pubblicato circa settant'anni fa, ambientato negli anni Venti del XXI secolo; vale a dire oggi. Come chiedono gli stessi artisti: «Tu però ti trovi nel XXI secolo e stai leggendo questo testo, quindi Bradbury si è sbagliato? Dipende come intendiamo la distopia: una previsione sul futuro che a un certo punto viene confermata o smentita, o un allarme sul presente che continua a rinnovarsi?»

La prima, radicale intuizione dello spettacolo riguarda la trasformazione del fuoco censorio. Secoli di roghi – di libri come di streghe, di pensatori come di eretici – trovano eco in un presente dove il divieto non viene più dall'alto ma dal basso, non dalle istituzioni ma dai meccanismi di autorimozione collettiva.

Bradbury temeva il gesto brutale, riconoscibile, di chi strappa un libro dalle mani e lo getta nel rogo, e insieme qualcosa di più insidioso che Sotterraneo porta magistralmente in scena: come Mildred abbiamo imparato a bruciare noi stessi, con entusiasmo, senza che nessuno ce lo ordini. Il nemico non ha il volto del censore con l’elmetto, ma dello schermo che ci aspetta nelle notti insonni, del feed a cui siamo assuefatti mentre aspettiamo l'autobus o alla cassa del supermercato, dell’algoritmo che anticipa i nostri desideri. Che ci regala fugaci innamoramenti di bit ( c.a. ).

