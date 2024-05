Se il Comune non rispetta le regole, i mastelli dei rifiuti restano in strada  

Chi fa le regole dovrebbe essere il primo a rispettarle ma non sempre accade. In via Sonnino i raccoglitori della differenziata della sede comunale restano esposti all’esterno anche per giorni, senza che nessuno provveda a riportarli dentro. Non un episodio isolato bensì una prassi: accade soprattutto nei fine settimana ma anche nei giorni feriali. In tanti lo hanno notato. Una prima ondata di segnalazioni risale a gennaio, poi il problema era stato risolto. Di recente, dopo la decadenza di Giunta e Consiglio, le segnalazioni sono però riprese. Più numerose di prima.

«Se lo facessi io rischierei una sanzione», commenta indignato un residente che chiede l’anonimato, «il Comune non sta dando il buon esempio». Un cittadino ha anche girato un video, nel quale si vede un senzatetto, dotato di senso civico, riportare i mastelli abbandonati nel sottopiano. I raccoglitori colorati, tutti con la scritta “Comune” impressa a pennarello, vengono esposti nei giorni corretti e regolarmente svuotati. Il problema è che qualcuno dovrebbe poi riportarli all’interno. Invece restano fuori. A volte disposti ordinatamente, altre abbandonati alla rinfusa. Ingombrano il marciapiede e tutt’attorno, complice l’inciviltà, si accumulano altri rifiuti.

A gennaio il direttore della De Vizia, Virgilio Vardeu, aveva ipotizzato un problema organizzativo. «Probabilmente», aveva commentato, «gli orari dei dipendenti non sono compatibili con quelli della raccolta». Del caso si è fatto carico l’attuale dirigente ad interim del servizio Economato, Giovanni Ena. «Faremo più attenzione e ci sarà maggiore coordinamento. Effettuerò io stesso un sopralluogo e provvederemo a trovare una soluzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA