Se il barbiere di Siviglia arriva da Alghero 

Il barbiere di Siviglia viene da Alghero e la città andalusa sarà popolata da diversi cantanti sardi. Il ruolo più celebre dell'opera di Gioachino Rossini è affidato infatti al baritono Domenico Balzani, che ha indossato i panni di Figaro in oltre duecento rappresentazioni nei diversi teatri nazionali e internazionali. «In fin dei conti Figaro è un rappresentante del mestiere di barbiere e Sassari è la città dei Gremi, delle Corporazioni», ha sottolineato Balzani nella presentazione. Nonostante sia una delle opere più rappresentante al mondo, è altissima l'attesa per il “Barbiere di Siviglia”, testimoniata dal pienone del Teatro Comunale di Sassari per la prima di stasera (20.30) e per la replica di domenica (16.30). Più disponibilità di biglietti invece per il terzo spettacolo, martedì alle 20.30.

Il titolo proposto nell'ambito della stagione organizzata dall'ente concerti de Carolis avrà anche un'altra caratteristica peculiare: il collegamento col pittore colombiano Fernando Botero, appena scomparso, come spiega il regista venezuelano Victor Garcia Serra. “La mia è una regia tradizionale, l'unica differenza sono i colori dei costumi e delle case che richiamano quelli dei dipinti di Botero ricreando Siviglia. Già in un'altra opera, Elisir d'amore, mi ero ispirato all'opera di Botero e lui ne fu così entusiasta da partecipare alla prima”.

Il cast

Il Conte d'Almaviva sarà interpretato dal tenore Matteo Falcier che ha recentemente debuttato alla Scala di Milano in “Le nozze di Figaro” diretto da Daniel Harding. Rosina è affidata al mezzosoprano Rosa Bove apprezzata interprete in numerosi ruoli al fianco di altri rinomati artisti tra cui Cecilia Bartoli. Nel cast anche il basso Tiziano Rosati (Don Basilio) al suo debutto assoluto e ben altri quattro cantanti sardi: il soprano cagliaritano Francesca Pusceddu (Berta), Marco Solinas che dopo il debutto nel “Macbeth” avrà un ruolo più importante come Don Bartolo, Dario Sogos (Fiorello) e Gavinuccio Ruda (Ambrogio). A dirigere l'orchestra del de Carolis sarà Roberto Gianola, mentre il maestro del coro è Salvatore Rizzu. Le scene sono di Paolo Vitale, i costumi di Marco Guion e Allison Quinones, il disegno luci di Tony Grandi.

RIPRODUZIONE RISERVATA