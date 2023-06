Se i rossoblù sono ancora in corsa per la Serie A il merito è di Radunovic 

Per superarlo ci è voluto un secondo calcio di rigore e la mossa disperata di Michele Mignani. Che al 96' ha fatto scattare dalla panchina il rigorista principe del Bari, il bomber Mirco Antenucci, per andare sul dischetto e, finalmente, esorcizzare Boris Radunovic. Perché il portiere del Cagliari per oltre 100 minuti, recuperi compresi, era stato un demone insuperabile per tutti gli attaccanti pugliesi.

Il riscatto

Acquistato praticamente gratis dall'Atalanta nell'estate del 2021, con i 100mila euro versati al club bergamasco dopo il suo esordio, a dir la verità poco fortunato, a San Siro col Milan, Radunovic era sbarcato in Sardegna per fare da vice a Cragno. Intuizione del presidente Giulini, nonostante da Bergamo fossero arrivate recensioni non proprio positive. Dopo la retrocessione e con la partenza di Cragno, il Cagliari ha deciso di puntare sul gigante di Belgrado, 194 centimetri d'altezza e una voglia matta di dimostrare tutto il suo valore. Ci ha pensato il preparatore dei portieri Bressan a lavorare sui difetti, soprattutto le uscite alte, ed esaltare e migliorare i pregi, soprattutto gli interventi sulle conclusioni rasoterra, con un'esplosività non comune per un giocatore della sua stazza.

La serata di Boris

Luci e ombre a inizio stagione, poi Radunovic ha preso sempre più possesso della porta. Soprattutto col cambio di panchina, quando ha potuto concentrarsi sui compiti principali, parare, piuttosto che dover giocare spesso e poco volentieri con i piedi per i continui retropassaggi nella ricerca del possesso palla estenuante e la costruzione dal basso. Pochi fronzoli, con Ranieri la palla va spazzata il più lontano possibile, per il resto l'importante è parare. E giovedì sera, contro il Bari, gli è riuscito alla grande. Quando la pressione dei pugliesi è arrivata a livelli di guardia, Radunovic è diventato il grande protagonista. Una sola pecca, un'uscita a vuoto con rischio di rigore per aver centrato con i pugni Cheddira invece della palla. Poi è scattata la sua guerra santa, iniziando proprio dal rigore parato all'attaccante marocchino, il secondo in stagione dopo quello intercettato al parmense Mihaila, ma con un valore infinitamente più grande.

Il muro di Belgrado

Quasi una scossa, la sensazione di sentirsi insuperabile, col tuffo sulla sua sinistra e, soprattutto, lo scatto da terra per evitare la ribattuta. Nella ripresa, poi, Boris ha tirato fuori tutto il meglio del repertorio. Un miracolo col piedone (calza 46) ancora su Cheddira, l'istintivo intervento sul tacco ravvicinato di Benedetti e poi ancora la porta chiusa in faccia all'ex Ceter. E quando non ci è arrivato Radunovic, ci aveva pensato Zappa, a salvare sulla linea sul solito Cheddira. Poi quel goffo intervento di Altare su Folorunsho, il rigore e, dopo tre minuti di controlli e proteste, ecco Antenucci. Che, come lo scorso 18 febbraio al San Nicola, ha tirato una botta secca alla destra di Radunovic che ha invece battezzato l'altro angolo. Un gol che ha infranto il sogno del sedicesimo clean sheet stagionale e, soprattutto, la possibilità di giocarsi la Serie A con due risultati utili su tre. Il chiodo fisso di Radunovic, «ci penso tutte le notti», aveva confessato qualche settimana fa a “Il Cagliari in diretta”. Ma se quel sogno è ancora possibile, i rossoblù devono ringraziare proprio San Boris...

