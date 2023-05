Se i rifiuti diventano opere d’arte 

«Avevo otto anni, all’epoca la Rinascente organizzava una mostra di arte figurativa. Io avevo partecipato e avevo vinto il primo premio sia tra quelli delle scuole elementari che medie. Ne fui felice, in quegli anni venivo stimolato dal mio professore, Italo Medda, con il quale siamo poi diventati anche colleghi. Ma tra le figure fondamentali per la mia formazione, c’è anche Placido Cherchi, studioso d’arte e filosofo».

«Tutto è successo in quell’anno. Lui mi è stato di grande aiuto, è stato un pilastro nei miei primi passi, poi, quando sono cresciuto, abbiamo iniziato un po’ a camminare, artisticamente parlando, insieme. Passavamo e passiamo ore a dialogare, rigorosamente in sardo, di arte, filosofia e letteratura. Ancora oggi lui resta il mio punto di riferimento».

«Avevo 4 anni, appena trovavo qualcosa da utilizzare per disegnare, ovunque fossi lo facevo. Così, a casa, i miei familiari avevano parlato con la Befana e mi avevano fatto portare una scatola di acquarelli». Era il 6 gennaio del 1954 e da allora tavolozza, pennelli e acquarelli sono diventati la sua seconda pelle. «Da quel momento è iniziata la mia attività artistica», racconta, ricordando, però, che con lui anche il fratello maggiore Salvatore, muratore, scopre la passione per la pittura. Aveva 21 anni e venne colpito da paraplegia.

La sua attività artistica è iniziata da giovanissimo, quando correva ovunque a pasticciare i muri bianchi. Giuseppe Vargiu, per tutti Beppe, oggi ha 69 anni, un diploma al liceo artistico di Cagliari conseguito nel 1972 e alle spalle una lunga esperienza del panorama artistico regionale.

Nel 1980 è tra i selezionati nella mostra regionale di Arti visive. È stato poi con Giuseppe Pettinau, Italo Medda, Attilio Della Maria e Italo Utzeri, tra i fondatori del “Gruppo 91”. Ma i primi riconoscimenti per Beppe Vargiu, sono arrivati molto presto.

Docente di Arte e immagine in pensione, ha insegnato per tantissimi anni nella sua amata Quartucciu. Partito inizialmente da un astrattismo lirico si è poi indirizzato verso una dialettica aperta tra Astrazione e Figurazione.

«Difficile dire cosa racconto nelle mie opere, l’arte è un po’ difficile da catturare. Metto dei punti e creo delle condizioni su cui riflettere. Chi fruisce delle mie opere non fa altro che vedere quelle forme che stimolano un pensiero: l’arte va oltre un significato, non è oggettivabile».

I materiali utilizzati nelle opere racchiuse nella sua ultima mostra, Peripatos, in via Barcello a Cagliari, sono stati per lo più rinvenuti nelle campagne quartuccesi. «Fanno parte del mio progetto, c’è chiaramente il rapporto dialettico tra il particolare di un elemento che trovi con una visione un po’ più generale. Vedere le campagne della mia città abbandonate mi fa male. Va, però, anche evidenziato che l’arte contemporanea vive nella sofferenza e questo aspetto negativo ti fa, forse esprimere al meglio. Un po’ come capita con le poesie d’amore più famose che nascono da un grande disagio».

