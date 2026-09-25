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La rassegna.
26 settembre 2026 alle 00:32

«Se i nostri corpi diventano ponti per unire i popoli» 

Simonetta Pusceddu e “Cortoindanza Logos” 

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In un’epoca segnata da fratture, conflitti, tensioni, l’arte si fa mediatrice privilegiata, capace di generare spazi di ascolto, dialogo, immaginazione, orizzonti del possibile. Così è per “Cortoindanza Logos”, la rassegna internazionale di danza contemporanea e arte performativa curata da Tersicorea con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu, dove i luoghi non convenzionali degli spettacoli, realtà vive che custodiscono esperienze, aspirazioni, significati e visioni del mondo, si fondono con l’avanguardia artistica per trasformarsi in uno spazio di incontro tra arte, culture diverse, paesaggio e comunità locale, che si nutre di relazioni, emozioni, sinergie, valori e bellezza, senza confini.

Partita a giugno, dopo una intensa stagione estiva che si è articolata con 50 artisti da tutto il mondo su oltre 25 spettacoli tra il T.off e l’Exma di Cagliari e il suggestivo borgo di Ussaramanna e il bando internazionale di scrittura coreografica con le 7 coreografie selezionate dal vivo in forma breve, la XIX edizione prosegue nella stagione autunno-inverno sino al 19 dicembre al T.Off - Officina delle arti sceniche e performative, in via Nazario a Cagliari, con altri 6 spettacoli tra danza, teatro-danza, circo coreografico, teatro di figura, musica, videoArt, fotografia, residenze creative.

Su il sipario

Il 29 settembre alle 21 il mondo che si capovolge quando due elementi entrano in relazione nella restituzione pubblica del progetto working in progress “Cosa“, idea, concept e performance di Nis Fee Brender e Vitus Denifl. Tra corpo e oggetto, suono e quotidianità due persone animano tutto ciò che era senza vita: ciò che rimane è un incanto tra il mondo sonoro e il movimento. In collaborazione con Winterfest, La Bruma, Oltrenotte, T.Off, Tersicorea.

«La missione»

«Da 19 anni “Cortoindanza” lavora per creare in Sardegna connessioni tra persone, territori e culture differenti», ci racconta Simonetta Pusceddu. «Oggi questa missione ha un valore ancora più forte. In un tempo attraversato da conflitti, chiusure identitarie e nuove distanze, sentiamo il bisogno di riaffermare il ruolo dell'arte come spazio di incontro. Un ponte non serve a cancellare le differenze, ma a renderle attraversabili. Per noi la Sardegna non è una periferia geografica, ma un centro culturale capace di dialogare con il mondo».

I biglietti

Per info biglietti e abbonamento, consultare il sito di tersicorea. Oppure telefonare al numero 328.9208242, T.Off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.

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