«Se gli Usa sanno qualcosa lo dicano» 

Secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, «non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria». L’intromissione non è piaciuta a Mosca: «Se gli Stati Uniti hanno o avevano dati affidabili al riguardo», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replicando a Kirby, «questi dati devono essere immediatamente condivisi con la parte russa. E se non hanno informazioni, la Casa Bianca non ha il diritto di pronunciare assoluzioni nei confronti di nessuno».

Allerta all’ambasciata

Lo scorso 7 marzo l'ambasciata americana a Mosca aveva messo in guardia i propri cittadini per possibili attentati terroristici nelle 48 ore successive, specie a eventi affollati come concerti musicali. E la Cnn, citando «fonti informate», ha detto che gli Usa avevano avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell'Isis. Anche la presidenza ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento, così come ha fatto il Corpo dei Volontari Russi (Rdk), una delle unità paramilitari inquadrate nelle forze di Kiev che nelle ultime settimane hanno rivendicato diversi tentativi di infiltrazione nelle regioni russe frontaliere di Belgorod e Kursk.

Accuse a Kiev

Ad alzare però subito i toni ci ha pensato l'ex presidente e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, il falco Dmitry Medvedev: «Se fosse accertato che dietro ci sono terroristi del regime di Kiev, dovranno essere tutti trovati e uccisi senza pietà, compresi i leader dello Stato che ha commesso tali atrocità», ha minacciato sul suo canale Telegram.

Il precedente

L'allarme dell'ambasciata americana era stato lanciato dopo che, il giorno prima, l'Fsb aveva detto di aver sventato un attacco con armi da fuoco contro i fedeli di una sinagoga nella capitale. L'intelligence russa aveva precisato che l'attentato era stato pianificato da una cellula del Wilayat Khorasan, la branca afghana dell'Isis, apparsa per la prima volta nel 2014, che si pone come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca vari Paesi asiatici, tra cui l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iran, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan.

RIPRODUZIONE RISERVATA