13 marzo 2026 alle 00:35

Se Frankenstein cerca e trova moglie Maggie Gyllenhaal è bravissima a raccontare la vita 

Dopo l’intimistico film d’esordio “La figlia oscura”, Maggie Gyllenhaal inverte la rotta con “La Sposa!”: un ibrido tra horror gotico e dramma romantico ispirato al classico “La moglie di Frankenstein” e reso vivo dagli splendidi Christian Bale e Jessie Buckley. Nell’America degli anni ‘30, Ida è una giovane afflitta da disturbi mentali che, per conto di un boss mafioso, intrattiene gli uomini con provocazioni avvenenti. Dopo una diatriba con due scagnozzi, scivola accidentalmente e perde la vita. Poco tempo dopo, Frankenstein, mostruoso frutto di un esperimento alla ricerca di una compagna, si rivolge alla geniale Cornelia Euphronious per rianimare, grazie alle sue tecnologie, il cadavere di una donna. Il corpo che verrà dissotterrato sarà proprio quello di Ida, diversa da prima ma con la stessa follia. Imparando a conoscersi, la coppia troverà nella propria unicità la ragione per stare insieme, anche in un mondo ingiusto che li porterà presto a compiere azioni deplorevoli. In una messinscena dark che ricorda lo stile di Tim Burton, la Gyllenhaal rielabora il mito del Prometeo moderno enfatizzando il tono grottesco e favolistico.

Qui la dimensione tragica riflette soprattutto l’impossibilità di essere sé stessi di fronte alle intolleranze del sistema, mentre anche la componente estetica manifesta un’assenza di valori e il logorio della dissolutezza.

Eccezionali i protagonisti nelle loro performance esplosive, con la Buckley che conferma ancora una volta un talento destinato a brillare. Una prova certamente audace nelle sue intenzioni e, per quanto ricca di citazioni, capace di distinguersi con una personalità ben distinta (g.s.).

