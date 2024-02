Se Edipo Re “abita” i costumi di Marras  

A un certo punto, i costumi creati da Antonio Marras per “Edipo Re” calano dall’alto a “vestire” Edipo e Giocasta. «In quella che è una liturgia, perché racconta il momento importante del loro matrimonio», spiega lo stilista algherese. «Questi costumi rispecchiano il concetto di abito come abitare, e hanno la stessa matrice delle grandi cappe, come gabbie, case, protezioni, torri dalle quali escono i due protagonisti». Quasi dei bronzetti nuragici. «Non proprio», ribatte lui, «magari, la prossima volta».

Autore dei costumi di “Edipo Re. Una favola nera”, rielaborazione del mito greco firmata da Francesco Frongia e Ferdinando Bruni, in scena al Teatro Massimo di Cagliari fino a oggi (ore 19), Marras è protagonista a sua volta. Due volte: in palcoscenico, con i costumi, e nel foyer, con i bozzetti della mostra “Vestire il mito”. Eppure, esclude una carriera da costumista. «Non ho velleità. Ho fatto delle eccezioni per Geppi Cucciari e Lella Costa, e per Luca Ronconi e il suo “Sogno di una notte di mezza estate”, ma come cose che faccio perché mi piacciono», sottolinea. «Tuttavia, Ferdinando e Francesco faranno “Amadeus”. E io farò i costumi»!

Com’è nata la collaborazione per “Edipo Re”?

«Durante la pandemia del Covid, dall’amicizia che ho con Ferdinando e Francesco. Di fronte alla richiesta di fare i costumi, nonostante la titubanza iniziale, mi sono messo a lavorare affinché i costumi diventassero parte integrante dello spettacolo. Sarebbe stato più facile prendere gli schizzi e farli riprodurre, invece abbiamo iniziato a lavorare su pezzi vintage, smontati, riadattati e rimessi insieme: mi piaceva l’idea che i protagonisti potessero indossare elementi che ricordassero un’arcaicità, una tradizione, che suggerissero momenti di storia dove ognuno potesse trovare una traccia di memoria, e che l’abito si relazionasse col pensiero del regista e col concetto di drammaturgia, che era il contesto nel quale l’abito doveva vivere».

Un po’ come nelle sue collezioni di moda.

«Ridare vita a tessuti destinati all’oblio è qualcosa che faccio da quando ho iniziato a fare questo lavoro: ho sempre lavorato con gli scarti, con le cose che venivano buttate, abbandonate. Da animista, cerco di ridargli vita. E per il senso del dovere che mi è stato inculcato fin da piccolo, tendo a vivere le cose con coinvolgimento: non c’è differenza nell’approccio di fronte a un progetto che sta nascendo, che si tratti di una collezione di moda o di altro, perché questo è il mio modo vedere le cose».

Per i costumi di “Edipo Re” a quali immagini si è ispirato?

«In questi casi, volutamente non vedo niente. Da buon dislessico, voglio solo una mappa concettuale dove mi si racconta in quattro parole il carattere dei protagonisti, chi sono, cosa devono fare e reggere in mano: che ne so, Nettuno avrà un forcone? Mi sono limitato a leggere il lavoro di Ferdinando, bello, un testo articolato, che ha un suono, dal quale nasce uno spettacolo che ti immerge nella tragedia».

Ma un’icona di stile ce l’ha? Sua moglie, magari.

«Patrizia se è incerta tra tre cose da mettersi, non sceglierà mai quella che suggerisco io (ride). La verità è che non ho mai avuto un riferimento: navigo in questo mare provando a stare al timone di un’imbarcazione e avendo sempre una meta, ma quando la vedo all’orizzonte viro dall’altra parte. È nella mia natura, ed è eccitante come il vento in Sardegna. Una giornata meravigliosa è fatta di una spiaggia deserta, vento, scrosci di pioggia alternati al cielo che si apre col sole che segue il movimento delle nuvole. Momenti che ti riconciliano con il mondo».

