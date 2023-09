«Se dico “treno” spostatevi» 

Torino. «Ragazzi, se vi dico “treno” andate da quella parte». Poi il treno è arrivato davvero. A 160 km all'ora. E sono morti in cinque. La frase è contenuta in un video girato nella tarda serata del 30 agosto, una manciata di minuti prima del terribile incidente sulla ferrovia a Brandizzo. A realizzarlo, col proprio telefonino, è stato Kevin Laganà, il più giovane degli operai deceduti: dimostra che la squadra era stata messa al lavoro sui binari in un momento in cui si sapeva che dovevano passare altri treni. I familiari hanno recuperato la bozza dal suo profilo social e hanno consegnato il file al legale, Enrico Calabrese, che lo ha consegnato alla Procura di Ivrea.

Possibili altri indagati

Anche ieri i magistrati e la polizia ferroviaria hanno proseguito i loro accertamenti. Ora dovranno stabilire quali saranno i prossimi passi da compiere. Non si può escludere che i nomi di altri indagati vadano ad aggiungersi a quelli di Antonio Massa, addetto della Rfi, e di Andrea Girardin Gibin, capocantiere della ditta Sigifer. Secondo l'avvocato Calabrese dalle immagini «sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale», con «direttive assai pericolose» per i lavoratori e una quantità «di dubbi sull'adeguatezza tecnica dei sistemi di comunicazione e di sicurezza». Procedure, regolamenti, abitudini. Anche di questo i pubblici ministeri hanno parlato per ore con la testimone chiave, la venticinquenne dipendente Rfi che la sera del 30 agosto, dalla sala controllo di Chivasso, per tre volte aveva lanciato un avvertimento rimasto inascoltato: «Non occupate i binari, ci sono ancora dei treni». Alla quarta telefonata ha saputo che era accaduto l'irreparabile: «Sono tutti morti».

Sei minuti e 48 secondi

I sei minuti e 48 secondi del video girato da Laganà restituiscono un clima disteso, sereno, pochi minuti prima della tragedia. Si lavora con impegno, con diligenza e alacrità, ma ogni preoccupazione sembra lontana. Prima di cominciare qualcuno illustra la situazione gli operai: «Noi possiamo vedere il segnale, voi prendete le misure, io guardo il segnale e appena dico via ... (un fischio) uscite da quella parte perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni». Kevin chiede «questo è già interrotto?» (riferendosi al binario) e la voce gli risponde, «questo è interrotto». «Quindi possiamo metterci sopra lo spezzone e bonificarcelo?», domanda Kevin. La replica è «No, una volta che passa l'autoscala va bene». A quel punto una voce: «Ragazzi se vi dico “treno” andate da quella parte».

I saluti finali

Secondo indiscrezioni è la voce di Antonio Massa, ma non è certo. Colpi di rastrello, sorrisi, battute, risate. Il video si chiude con i saluti di Kevin: «Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, metterò un tik tok fra un paio di giorni». Il ministro dei trasporti Matteo Salvini riferirà in Aula sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo. La nota dice che, «sulla sicurezza dev'esserci massima attenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA