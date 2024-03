“Se dico no è no”,  l’evento gratuito contro le violenze 

Musica, teatro, reading e mini talk per veicolare, attraverso l’espressione artistica, un messaggio sempre più urgente: ognuno di noi può fare qualcosa per fermare la violenza sulle donne. È successo ieri, dall’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina a Cagliari, in occasione della festa della donna, con lo spettacolo “Se dico no è no - Un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere”.

Creato da Maria Francesca Chiappe, Ambra Pintore e Claudia Rabellino, l’evento era gratuito e aperto a tutti, con lo scopo di stimolare una riflessione sulla violenza di genere e promuovere il rispetto reciproco. L'idea è nata dopo un celebre episodio di stupro di gruppo a Palermo, quello dei “100 cani su una gatta”, ma durante la serata non si è parlato di singoli casi: si è trattato di rompere il silenzio attraverso un modo nuovo, diverso dai soliti dibattiti, dalle conferenze, dagli articoli sul giornale. A dare il loro contributo, sul palco, erano presenti Maria Francesca Chiappe, Lucido Sottile, Silvana Maniscalco, Massimiliano Medda, Ambra Pintore Quartetto con Roberto Scala, Federico Valenti e Diego Milia, Virginia Pishbin, Claudia Rabellino e le artiste del Conservatorio. Attraverso l'arte, ieri si è accesa una luce di speranza per una società più sicura e equa per tutti.

