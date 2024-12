Se Debora Villa ha fatto... “TILT” 

Oggi alle 21 al Cine/Teatro Olbia di Olbia, domani alle 21 al Comunale di Ittiri e dopodomani alle 20.30 all’Akinu Congia di Sanluri: sbarca nell'Isola l’attrice e comica Debora Villa con “Tilt - Esaurimento Globale”, il suo nuovo spettacolo scritto a quattro mani con Carlo Gabardini, in cui l'eclettica artista racconta la reazione di fronte a fenomeni complessi come «pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive». Il rischio è un “esaurimento globale” che annulli ogni capacità cognitiva e relazionale: «Dal traffico aTikTok, dai politici disonesti allo sfruttamento sul lavoro, dalle beauty routine al bullismo, dai complottisti agli ignoranti trasformati in opinionisti, i motivi per fare tilt sono davvero tanti».