Se cuore e muscoli riescono a battere un sistema di IA 

Il mondo ormai non ha più un ordine e bisogna così adeguarsi e cercarne uno. Questo il concetto cardine di “Mission Impossible: The Final Reckoning” di Christopher McQuarrie, ottavo e ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt, alias Tom Cruise, ieri a Cannes fuori concorso, in sala il 22 maggio.

Ora in questo film ancora più esagerato del solito (ha infatti una durata di 169 minuti e un budget di 400 milioni di dollari) è per forza di cose oversize anche il nemico. Ovvero sovranazionale, invisibile, digitale, astratto, ma nonostante questo saranno ancora una volta i muscoli tonici e pieni di endorfine di un Tom Cruise sessantaduenne a fare la differenza. Con chi si devono scontrare Ethan e il suo team? Devono affrontare questa nuova minaccia rintracciando due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, denominato Entity, capace di causare disastri a livello mondiale, dai sabotaggi dei circuiti bancari internazionali al caos delle reti elettriche. Non solo, Entity riesce ad accedere ai sistemi di difesa come ai missili nucleari statunitensi, sovietici, israeliani e francesi, ad aprire le loro rampe di lancio per scatenare l'inferno.

RIPRODUZIONE RISERVATA