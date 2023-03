«Se chiude la fonderia il nostro territorio finirà in ginocchio» 

Un intero territorio si è mobilitato per difendere con forza i 200 posti di lavoro della fonderia di San Gavino, che fa capo alla Portovesme srl. Così ieri, sotto la grande ciminiera dello stabilimento aperto il 10 giugno 1932 con la fusione del primo piombo, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio comunale aperto di San Gavino Monreale. Hanno partecipato, insieme ai lavoratori, quasi tutti i sindaci dei 28 paesi del Medio Campidano, i colleghi di Iglesias e Portoscuso, i tanti consiglieri comunali, regionali, parlamentari e gli assessori regionali all’Industria e all’Ambiente.

Mobilitazione

Dalla fonderia una forte mobilitazione per difendere l’ultimo presidio industriale di un territorio diventato un cimitero di fabbriche e miniere chiuse. Il sindaco Carlo Tomasi annuncia una dura lotta per difendere i posti di lavoro che valgono oro in un territorio dove la disoccupazione è alle stelle: «Siamo qui per sostenere e dare peso alle istanze delle sigle sindacali e delle rsu per scongiurare la grave criticità per il fermo degli stabilimenti della Portovesme srl che minaccia il nostro territorio. Abbiamo ufficializzato la comune volontà di non consentire chiusura e fermata degli impianti di San Gavino con ogni mezzo disponibile e con ogni azione necessaria. Il Medio Campidano ha già sostenuto tagli ingenti al comparto industriale e non può più subirne».

Il dramma

Sindacati e lavoratori raccontano il dramma che comporterebbe la chiusura della fonderia in un territorio dove il lavoro sta diventando troppo spesso un miraggio: «Non possiamo permetterci – rimarca Enrico Porceddu, rsu della fonderia – di perdere questi posti di lavoro. L’azienda deve dire chiaro e tondo che cosa vuole fare: se proseguire le lavorazioni a San Gavino, se ci vuole includere a Portovesme e che fine devono fare gli altri lavoratori coinvolti. Chiediamo di darci una mano a chi ha il potere di farlo. Il tempo sta scadendo e non escluso azioni forti come è successo a Portovesme: non abbiamo più niente da perdere». I sindaci sono al fianco dei lavoratori: «Pronti a lottare con tutte le forze – rimarca Riccardo Sanna, primo cittadino di Pabillonis – per salvaguardare i posti di lavoro in questo difficilissimo periodo storico e speriamo che si trovi presto una soluzione». Sono tanti anche i consiglieri comunali come Filippo Usai di Guspini: «La chiusura della fonderia sarebbe un duro colpo per le famiglie dei dipendenti e delle dipendenti e si ripercuoterebbe in maniera negativa sui nostri paesi in un periodo già profondamente provato dalla crisi». Preoccupato Luca Vaccargiu, padre di famiglia di 52 anni: «Nel Sud Sardegna, il mondo del lavoro continua a decadere in tutti i settori, giorno dopo giorno. Non oso immaginare, cosa stia passando per la testa di tutti quei lavoratori padri di famiglia e non, che dopo quasi una vita di lavoro, rischiano di ritrovarsi senza uno stipendio. Ora sta arrivando il “colpo di grazia” con il rischio chiusura definitiva della nostra fonderia». In campo anche la Chiesa, come rimarca don Marco Statzu, direttore dell’ufficio della Pastorale del lavoro: «La comunità cristiana di Ales-Terralba è fortemente preoccupata e si stringe nella solidarietà ai lavoratori della Glencore di San Gavino e Portoscuso. Non è un tempo in cui possiamo permetterci di vedere chiusa un'industria che lavora e funziona, in questo territorio dove il lavoro scarseggia. Dobbiamo lottare uniti e chiedere garanzie per i posti di lavoro».