Se Cesare va alla guerra (per continuare a sperare) 

Temi universali: la perdita del lavoro, l'amicizia, l'amore, la diversità. Una domanda impellente: ci si può ribellare a una vita agra e precaria? Ironia sassarese. Uno stile coraggioso e personale. “Mi piace sospendere la narrazione, usare l'ironia e il disincanto anche nel dramma”: spiega il regista Sergio Scavio, che debutta oggi nelle sale italiane con “La guerra di Cesare”. Primo lungometraggio dopo alcuni pregevoli corti diretti tra il 2018 e il 2020, il film ha vissuto una felice anteprima al Bif&st di Bari dove il protagonista, Fabrizio Ferracane, ha vinto il premio “Meridiana” come miglior attore. Ora è Sassari a tenere a battesimo il film del quarantottenne regista: tre proiezioni al Cityplex Moderno, alle 17, alle 19.15 e alle 21.30, alla presenza delle stesso Scavio e di buona parte del cast, composto sia da attori professionisti (Daniele Monachella, Francesca Ventriglia, Sonia Martinelli, Sabina Zicconi), sia da amici sassaresi che compongono il quadro della vita di una provincia che è Sassari ma anche altre province italiane. Ospiteranno “La guerra di Cesare” anche le sale di Cagliari, Firenze, Bologna, Catania, Napoli e Roma, grazie alla Rs Productions.

La storia parte da una miniera chiusa, da due amici che ricevono l'ultimo colpo basso quando un gruppo cinese si ritira dall'acquisto. Il sanguigno Mauro (Alessandro Gazale) tenta di incendiare un ufficio ma muore. Questo smuove qualcosa nel più remissivo Cesare che decide di partire verso la sede dell'azienda per vendicarsi. Lo fa col fratello di Mauro, Francesco (Luciano Curreli), un disadattato che vive nella sua bolla dove il sassarese Cossiga è il riferimento: «Cossiga conosceva tutto e non ha detto nulla, quasi nulla». Il film è prodotto da Wellsee, Ombre Rosse in collaborazione con Rai Cinema,

Sergio Scavio, la rivolta di Cesare fallisce, ma non è questo il punto, vero?

«La rivolta del singolo è sterile, ma diventa una forma esemplare. Iniziamo a recuperare le energie per rivoltarci, a prescindere da come andrà».

Il film viene catalogato come drammatico, ma ci sono siparietti, c'è il ballo, come mai questi “salti” nella storia?

«Bisogna avere coraggio come autori (la sceneggiatura è scritta insieme a Pier Paolo Piciarelli), il rischio era di fare il drammone iperrealista, invece usando toni grotteschi, semplificando la recitazione emergono le personalità. Mi piace che ci siano momenti di sospensione della narrazione, dove il film e il personaggio si prendono una pausa. Nel ballo è il corpo a parlare. Anche l'incongruenza è possibile. Il cinema non deve intrattenere le persone con la sceneggiatura perfetta, ma avere una relazione più profonda. Il pubblico è meglio di come lo si dipinge e apprezza quando un film è sincero».

Nel film recita anche Antonello Grimaldi, una sorta di padrino per lei.

«Antonello ha una caratteristica: da sempre mi ha preso sul serio, nonostante vediamo il cinema in maniera diversa e questo sostegno fatto da un regista di tale spessore mi ha aiutato molto».

Ci sarà un secondo lungometraggio?

«Ho un paio di sceneggiature già scritte, sono storie diverse da questa, ma cerco sempre di stare fuori dal racconto documentale della realtà, perché così intensifico quello che devo raccontare della realtà».

RIPRODUZIONE RISERVATA