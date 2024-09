MILANO. Cercare di comprendere le ragioni, con approfondite analisi psicologiche e psichiatriche, che l'hanno portato a commettere quella strage e far cadere l'aggravante della premeditazione, che farebbe schizzare in alto la pena. Sono gli obiettivi principali della difesa del 17enne che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre, nella villetta familiare di Paderno Dugnano, nel Milanese, ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni. «Io non ho riflettuto perché, se avessi riflettuto, non lo avrei fatto. Ho agito di impulso», dice il ragazzo, che ieri ha ricevuto un'altra visita da parte del suo legale Amedeo Rizza, nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria, dove oggi sarà interrogato dal gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. Parole che ricalcano quelle dette martedì sempre all'avvocato, ma anche ai pm nel secondo interrogatorio, sostenendo che «covava quel malessere esistenziale da tempo», ma che mai avrebbe pensato che l'avrebbe portato ad uccidere i suoi cari.

Un primo esame del medico legale ha evidenziato 68 ferite sui corpi in totale, la maggior parte del coltellate sferrate al fratellino, e al collo. La difesa nominerà un consulente in vista di una richiesta di perizia, perché «solo un medico ci potrà dire se questo disagio» di cui il giovane ha parlato «sia in realtà un disturbo più grave». Un vizio di mente, in sostanza, che l'avrebbe reso incapace di intendere e volere.

«Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino», ripete il nonno materno, malgrado il «dolore per la perdita» anche di sua figlia e dell'altro nipote. I nonni vogliono vederlo e lui vuole incontrarli e chiede pure degli zii. Non potrà farlo, però, prima dell'udienza di convalida di oggi nella quale, come ripete il difensore, parlerà ancora cercando di fornire altri dettagli sulla dinamica e sui motivi, se ce ne sono, dell'atrocità che ha commesso.

