04 febbraio 2026 alle 00:41

«Se avessi detto no, sarei stato messo da parte» 

Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire.

Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte e/o di non sentirsi più parte integrante di un progetto.

È la realtà dei fatti, e va accettata.

Ai tifosi del Cagliari voglio dire grazie. GRAZIE per l’affetto, il calore e il SOSTEGNO che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò MAI e che porterò sempre con me.

Ora si apre un nuovo capitolo. Lo affronterò come ho sempre fatto: con IMPEGNO totale, RISPETTO e CUORE. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero.

l calcio corre veloce e, troppo spesso, PASSA SOPRA LE PERSONE.

Alla fine restano i legami VERI, pochi ma profondi, e le emozioni vissute INSIEME.

