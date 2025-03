Se alcol e droga guidano l’auto 

Giovani consapevoli dell’incoscienza. È quanto emerge dal report del progetto comunale “On the Road”, nato per contrastare gli incidenti stradali causati dall’uso di alcol e droga, e illustrato ieri in Sala Langiu nella sede del Comando della Locale. Un’attività durata 6 mesi, resa possibile da un finanziamento ministeriale, che ha portato un’équipe di strada a interagire nei luoghi della movida coi ragazzi, circa 5mila quelli coinvolti dai 14 anni in su. Lo studio ha fotografato la percezione della fascia giovanile sul consumo di sostanze stupefacenti e alcolici prima di mettersi alla guida.

L’analisi

Il progetto della polizia locale, in collaborazione con l’ateneo turritano e la cooperativa Gaia Scienza, nel corso di 28 incontri ha chiarito ai giovani il pericolo del guidare in stato di alterazione facendo loro usare, ad esempio, dei visori che simulavano la condizione della persona alticcia o “fatta” o mostrando dei video. Un altro versante del progetto ha previsto un questionario somministrato a 700 studenti universitari dell’ateneo di Sassari dai 18 ai 24 anni. Gli esiti evidenziano come l’85,6% degli intervistati ritenga “molto rischioso” guidare sotto l’effetto dell’alcol, l’88,3% sotto alterazioni da droga. Eppure il 33,3% ammette di aver condotto un’auto in una condizione pericolosa causata da questi fattori. Netta prevalenza dei maschi (50,8%) rispetto alle donne (20,4%). Ed è rilevante che più si cresce e più aumenta il numero di coloro che guidano dopo aver assunto sostanze, passando dal 17,5% dei 18enni al 48,9% dei 24enni.

I motivi

Un altro fattore significativo è quello dei motivi che portano a bere o a drogarsi. «Un tempo era la sperimentazione e lo stare insieme – sostiene Marco Calaresu, docente di Scienza Politica dell’università sassarese – aggi molti giovani lo fanno e si mettono a guidare per sfuggire alla realtà». Sfuma l’aspetto sociale del consumo a favore del versante individualistico. Preoccupa inoltre che solo il 66,3% conosce i limiti di tasso alcolemico, e il 55,2% è consapevole delle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droghe. Ma ci sono anche aspetti positivi nel documento. «Durante On the Road – afferma Gianni Serra, comandante vigili urbani che ha diffuso i dati con il sindaco Giuseppe Mascia – abbiamo rilevato una riduzione degli incidenti stradali coi giovani coinvolti. Un dato confortante».

