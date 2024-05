«Se accade qualcosa sa tutto l’avvocato» 

Palermo. Con il passare delle ore sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto sabato in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita e non sia stato vittima di un omicidio. Tesi che non convince moglie e figlia dell'uomo che, anzi, continuano a parlare di delitto, smentendo categoricamente l'idea che Onorato si sia ucciso.

Il ritrovamento

Sono state proprio le due donne a trovare il cadavere, localizzato attraverso l'Iphone. «Mio marito non si è tolto la vita», ha ribadito l'eurodeputata che sabato sera era stata sentita alla Squadra Mobile. E netta è stata anche la figlia che, in un post su Fb, ha scritto: «le notizie viaggiano alla velocità della luce e spesso inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose. Mio padre non si è suicidato. Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato, vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio».

Della stessa idea l'avvocato di famiglia, Vincenzo Lo Re, che parla di «considerazioni oggettive e soggettive che inducono i familiari a escludere che si sia trattato di un suicidio. E siamo convinti che la Procura di Palermo arriverà alle stesse conclusioni».

Indagine

Gli inquirenti non tralasciano alcuna pista: a cominciare dalla lettera che la Donato e il tributarista del marito hanno consegnato ieri alla polizia. Nella missiva indirizzata alla moglie, e consegnata al legale, Onorato avrebbe scritto che se gli fosse accaduto qualcosa la donna si sarebbe dovuta rivolgere all'avvocato che era a conoscenza della sua situazione. Le indagini hanno accertato che l'imprenditore, che doveva riscuotere alcuni crediti, aveva una serie di lavori in affidamento, e non aveva particolari sofferenze economiche.

Tra le circostanze che fanno pensare al suicidio, oltre all'assenza di segni di violenza sul corpo dell'architetto o di colluttazione probabili in caso di aggressione, anche l'esito delle analisi delle telecamere della zona in cui l'auto è stata scoperta. Il suv era parcheggiato in un punto cieco tra due videocamere. Dalle registrazioni delle immagini è evidente che nessun veicolo si è fermato nei pressi del Range Rover del professionista perché tutte le macchine «filmate» sono passate in un tempo incompatibile con una sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA