Se 50 anni vi sembrano pochi I Tenores ritornano a Neoneli 

Con il concerto di domani alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Pietro i Tenores di Neoneli festeggeranno nel loro paese mezzo secolo di carriera. «La data è quella in cui, 50 anni fa, debuttavamo ufficialmente a Samugheo», premette Tonino Cau, fondatore e guida del famoso gruppo di canto a tenore sardo di cui fanno parte pure Peppeloisu Piras, Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì.

«Abbiano voluto farlo in maniera intima, a Neoneli, anche se verrà gente da fuori: è un regalo dovuto al nostro paese», aggiunge l’autore della maggior parte dei testi dei Tenores, che il 30 alle 20.30 si esibiranno al Teatro Lirico di Cagliari per il concerto di beneficenza dell’Unicef “Voci per la Pace” insieme a Elio di Elio e le Storie Tese (con cui collaborano da 30 anni), Gegè Telesforo, Moses Concas e l’Orchestra Popolare Sarda.

Evento di Neoneli a parte, come li state celebrando questi 50 anni?

«I festeggiamenti sono cominciati a gennaio, a Cagliari, con il concerto nella passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy, e sono continuati in Sardegna ma anche fuori, a New York e alla Triennale di Milano. Poi, dalla Gialappa’s con Elio e i Neri per caso. A ottobre è prevista qualche puntata internazionale e il 13 dicembre ci sarà il suggello finale con il concerto al Quirinale, più il libro e la rassegna stampa per i 50 anni».

Cosa ricorda di Samugheo?

«L’esordio avvenne in una gara poetica in logudorese durante una Festa dell’Unità: tra un poeta e l’altro cantavamo le prime canzoni davanti a un pubblico. Una settimana dopo eravamo alla Biennale di Venezia convocati da Pinuccio Sciola in persona. Fu un colpo di fortuna incredibile: il giorno dopo Samugheo eravamo a Cabras, dove ci vide Sciola, che a Venezia doveva esporre delle sculture lignee: voleva che cantassimo là. Così cominciò la nostra storia».

A cantare in sardo in giro per il mondo cosa si prova?

«Orgoglio, anche perché all’inizio le voci contrarie al nostro progetto erano parecchie. Abbiamo sempre voluto fare spettacoli, stare due ore sul palco a cantare in logudorese e neonelese, e abbiamo avuto la fortuna di farlo con grandi artisti, anche sardi: l’ultimo cd fatto in Sardegna il tenore Francesco Demuro l’ha fatto con noi. Se duriamo da 50 anni ad alti livelli un motivo ci sarà».

Il fiore all’occhiello della vostra carriera?

«A voce alta posso dire di essere fiero di aver inciso nel 2000, unico caso nel novero dei cantanti sardi, “Barones sa tirannia”, diventato, poi, l’inno della Sardegna: abbiamo inciso tutte le 47 strofe con 7 moduli musicali diversi. Per l’album abbiamo messo su un cast stellare, facendo cantare in sardo Francesco Guccini, Luciano Ligabue, Angelo Branduardi, Francesco Baccini ed Elio. In seconda battuta, il disco della Polygram realizzato da un concerto live a Oslo nel ’96 e diffuso in Norvegia, ebbe un tale successo che fu pubblicato in tutto il mondo. E, naturalmente, le collaborazioni, tante, con grandi artisti come Eugenio Finardi, con cui abbiamo fatto un pezzo per il disco dedicato ad Antonio Gramsci, Roberto Vecchioni per il cd su Enrico Berlinguer, i Modena City Ramblers che cantano in sardo i brani dedicati a Emilio Lussu, e Max Gazzé».

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