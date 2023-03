Se 3400 battesimi vi sembrano pochi... 

«Dopo aver trascorso tutta la mia vita sacerdotale in mezzo a voi. (pensate che ho battezzato 3.400 bambini e 630 uniti in matrimonio) avrei desiderato finire i miei giorni qui a Uta, per essere sepolto nel vostro cimitero, sicuro che visitereste spesso la mia tomba e farvi una preghiera di suffragio. Ma voi vi ricorderete lo stesso. Non è vero? Cari fratelli di Uta, addio a tutti!”.

Il commiato di don Raimondo Fresia alla comunità di fedeli di Uta in cui ha svolto il ruolo di guida spirituale per 34 anni, dal 1926 al 1960. Anni cruciali per la vicende del paese del cagliaritano e per la più ampia storia della Sardegna e dell’Italia. Dal regime fascista alla guerra alla libertà riconquistata alla lenta ricostruzione sino agli albori del boom economico che cambia radicalmente le abitudini sociali. Nel libro “Don Raimondo, un parroco del Novecento” curato da Raffaela Pani (Edes, 149 pagine, 12 euro) viene tratteggiata l’esperienza umana, religiosa e intellettuale di su vicariu. Che – ammette la curatrice del volume – «è rimasto nei ricordi della popolazione, compresi i miei: in quanto “beniamina” iscritta all’Azione Cattolica, non mancavo mai alle varie attività dell’associazione». Punto di partenza, il libro storico della parrocchia di Uta in cui don Raimondo ha annotato «anno dopo anno, tutte le opere realizzate per migliorare la struttura della chiesa, trovata al suo arrivo in condizioni precarie, ma anche le manifestazioni religiose, le attività sociali, ricreative, politiche».

Un sacerdote con molteplici interessi. Pastore d’anima ma anche autore di goccius e di testi teatrali e pittore. Ha scritto soprattutto in sardo preghiere e canti devozionali dedicati ai santi, commedie, farse, drammi religiosi. I suoi testi sono spesso la trama di spettacoli messi in scena nel piccolo teatro di Uta e nell’oratorio parrocchiale. Dalla chiesa una compagnia di attori e coristi, secondo lo spirito del teatro itinerante, raggiungeva altri centri dell’Isola per recitare e cantare in nuovi palcoscenici. Poi la vocazione per la pittura.

Ha trasmesso vitalità ed energia alla vita, non solo religiosa, del paese. Ha coinvolto i giovani nelle attività sportive e culturali. Il volume è arricchito da documenti e foto che descrivono l’impegno di don Raimondo Fresia nella comunità. Nel saluto ai fedeli, nel 1960, scrive: «Tutto, tutto è servito a fare della vostra Parrocchia un vero giardino spirituale».