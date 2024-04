«Se 150 repliche vi sembrano poche» 

Il mestiere dell’attore è un dare e avere. E poi c’è la generosità dei grandi come Giuliana De Sio, in Sardegna con “La signora del martedì”. Per i quali il pubblico viene prima di tutto. «È una tournée infinita: 150 repliche sono fisiologicamente troppe per un essere umano», premette l’attrice, campionessa di bravura per le doti interpretative, che le sono valse, tra i vari premi ottenuti in quasi 50 anni di una carriera iniziata giovanissima, due David di Donatello e il prestigioso Premio Duse.

«Ma si sa che il teatro è duro, così come che le persone vengono per divertirsi e che il pubblico ci mantiene in vita, decidendo il successo di uno spettacolo. Delle sere siamo dei cadaveri, poi vedi i teatri pieni di gente e ritrovi le energie: il pubblico merita rispetto, perché io lo spettacolo lo sto facendo per la centocinquantesima volta, ma chi ho di fronte lo vede per la prima volta. Gliela devo quella serata», aggiunge De Sio, che con “La signora del martedì”, dramma contemporaneo di Massimo Carlotto, debutta oggi alle 20.30 al Massimo di Cagliari, dove resterà fino a domenica, con replica a Sassari lunedì sotto le insegne del Cedac. Condividendo la scena con Alessandro Haber, Paolo Sassanelli e Riccardo Festa nei panni di Alfonsina Malacrida, detta Nanà.

Come ci si sente?

«Posto che cerco sempre cose particolari, e che almeno a teatro decido io cosa fare, scegliendo e rimaneggiando testi che mi consentano di essere l’attrice che sono, io volevo fare un noir che si è colorato poi, con la regia di Pierpaolo Sepe, con tante sfumature. È una tragedia e insieme una commedia che scivola senza quasi che il pubblico se ne accorga, risultando molto armonica e azzeccata visto che i teatri sono sold out. Ma quello che non mi piace del mio personaggio è che è solo tragico, e io, che ho una vocazione tragicomica molto forte, non posso usare una cifra che uso spesso con successo. La commedia sta sulle spalle degli altri: sono tutti perseguitati da un destino che, come nelle tragedie greche, li scova ovunque, ma Nanà è particolarmente sfigata».

Cioè?

«Nel primo atto è una donna elegante, misteriosa, algida, che va a compare un’ora d’amore alla settimana da uno gigolò, un attore porno sul viale del tramonto, in una pensione, tenuta da un travestito. A un certo punto arriva uno che racconta di aver litigato con la moglie e di avere bisogno di una stanza, e da quel momento cadono le maschere di questi quattro personaggi straordinari, toccati da un destino feroce, ognuno a modo suo. Però, Nanà è la più sfortunata, con un passato tragico che le si ripresenta sempre e al quale non può sfuggire. Ma il finale sarà una sorpresa».

Ruolo della vita?

«Non ne esiste uno. Però esiste una combinazione magica, come quella che mi ha portato a fare in teatro per 900 volte “Notturno di donna con ospiti”, una Medea di periferia che diventa un’eroina tragica quando uccide i figli, o “Agosto a Osage County”, del Premio Pulitzer Tracy Letts, con la regia di Filippo Dini, che mi ha fatto vincere il Premio Duse: me ne sono innamorata follemente, e io ero azzeccatissima nel mio personaggio, che è quello che nel film faceva Meryl Streep, una donna malata che riesce a far ridere tanto è cattiva. Quella cifra l’abbraccio volentieri, mentre in Nanà uso meno i talenti che ho. La verità è che scegliere è sempre più difficile, più cose hai fatto, più non vuoi ripeterti».

Professionalmente cosa le manca?

«Nell’offerta di cose interessanti, all’altezza delle mie capacità e della mia maturità artistica, non mi sento riconosciuta dal sistema. Ruoli per attrici della mia età in Italia non ce ne sono, e non lo dico per la solita lamentela, perché a teatro ho una vita artistica piena zeppa: al cinema e in tv ho militato tanto, ma non mi è stata data la possibilità di crescere come attrice. È il mio grande cruccio».

