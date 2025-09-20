VaiOnline
Stabilimenti.
21 settembre 2025 alle 00:17

Sdraio e ombrelloni anche a ottobre 

Ogni anno è sempre lo stesso film: l’avvio delle lezioni nelle scuole è uno spartiacque psicologico. Al suono della campanella, durante la settimana, la spiaggia comincia a riempirsi meno, salvo poi tornare affollata come uno se la immagina a Ferragosto (non quest’anno, però) nel weekend. Così gli stabilimenti meno gettonati cominciano a smontare pezzo per pezzo. Mentre altri rilanciano. A Cagliari, al Poetto, la cooperativa sociale “Golfo degli Angeli” che ha sette diverse postazioni sul lungomare, al riavvio delle lezioni ha cominciato a smontarne cinque. «Il 15 settembre, a causa del calo di presenze legato all'inizio dell'anno scolastico, abbiamo dovuto chiudere la maggior parte delle nostre stazioni balneari», spiega spiega Maria Annunziata Abis, presidente della “Golfo degli Angeli” «Tuttavia, continueremo a erogare i nostri servizi presso il Golfo 1», a alla Prima Fermata, «fino al 20 ottobre e il Golfo 3», più o meno di fronte all’Ippodromo, «fino al 30 settembre. Perché», conclude, «questa stagione estiva che ha presentato delle fluttuazioni nelle presenze un pò anomale, ma nel complesso il bilancio è positivo, per noi non è ancora finita».

Al Poetto non è finita neppure al Sam Beach, all’altezza del Marino, e nemmeno all’Emerson, Quarta Fermata, solo per citarne alcuni. «Come ogni anno, garantiremo il servizio fino al 30 ottobre», spiega il titolare Alessandro Murgia. «ma se il metro lo consentirà, andremo avanti anche a novembre». ( ma. mad. )

