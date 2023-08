Sdraio e ombrellone, 500 euro «Ma c’è anche lo champagne» 

Tre sono finiti nella top ten di quelli italiani più lussuosi (e cari), qualcuno nei canali di offerte online, quasi tutti vanno prenotati come camere d'albergo. Nelle spiagge galluresi, da San Teodoro a Palau, gli stabilimenti balneari non sono più (solo) una distesa di ombrelloni e lettini per prendere comodamente il sole, offrono esperienze cool, il comfort è glamour, i pacchetti di offerte iconici e i servizi sempre meno standard. E chi frequenta quelli più esclusivi non bada a spese.

La classifica

Rispettivamente al quinto e al sesto posto della classifica stilata da Codacons sul costo giornaliero dei noleggi ad agosto, il Nikki Beach a Cala Petra Ruja e il Romazzino, mentre al decimo posto c’è il Phi Beach a Baja Sardinia, dove le tariffe (a bagnante) variano da 280 a 500 euro. Oltre al telo e alla vista sulle onde del mare, al Nikki è Beach experience tra le bollicine: i (tre) pacchetti da 500 euro a persona comprendono una bottiglia di champagne da sorseggiare su lettoni e baldacchini.

Che sia a ridosso degli scogli, sul prato retrostante o sulla lingua di spiaggia, anche al Phi Beach è Beach day experience (su prenotazione con possibilità di cancellazione fino alle 6 del giorno precedente): da 280 a 360 euro, la formula dell'esclusivo club smeraldino include un letto king size, un telo mare, un drink di benvenuto, frutta fresca, acqua e un pranzo (bevande escluse).

Meno cari

Si aggirano, però, tra i 70 e i 40 euro, le tariffe per affittare un ombrellone e due sdraio in quasi tutta la costa della Gallura, fatta eccezione, tra quelle considerate, per il Mali beach di Palau, dove il costo è a persona e con 70 euro offre il telo mare (severamente vietato utilizzare il proprio), la naturale ombra degli arbusti e un credito per food e drink. A Porto Rotondo, nella punta nord della spiaggia Ira, al Magic Ira Beach, con 65 euro in prima fila e 45 nella quarta, si può suonare il campanello di chiamata per servizio bar e ristorante, ricaricare il cellulare dalla presa usb installata sui lettini, bere una granita a metà pomeriggio e rinfrescarsi con una salvietta refrigerata. A Pittulongu, al Kaibeach, il posto in prima fila si paga 40 euro e a Le Saline, al Blue Dream, che è anche pet friendly per cani di media taglia accolti con ciotole e acqua potabile, 45 euro ma su Groupon si può acquistare l'ingresso al lido a poco più di 22 euro.

Ammesso che si trovi spazio, al Mediomare allestito sulla spiaggia (a numero chiuso) La Cinta, le postazioni prenotabili sono tutte esaurite fino al 31 agosto (dal 20 giugno) al costo di 60 euro per chi riesce ad aggiudicarsi la prima fila e di 45 per chi dovrà accontentarsi della settima.

Spiagge libere. O quasi

Ma anche chi opta per le spiagge libere, in alcune non è esente da costi: nel Comune di Olbia, a Rena Bianca, a Porto Istana, a Bados e a Le Saline, il parcheggio delle macchine è a pagamento, da un euro a due euro l'ora. Stesso prezzo a La Cinta e a Cala Brandinchi, dove, però, si abbassa in bassa stagione. Varia da cinque a dieci euro l'ora, invece, il costo della sosta in alcune spiagge della Costa Smeralda.

