Sdegno a Sos Alinos: «Speriamo che il rogo sia stato accidentale» 

La comunità di Sos Alinos è profondamente scossa e incredula. Lì e a Orosei, l’incendio che sabato sera ha completamente distrutto l’auto del parroco don Giovanni Antonio Delussu, ha lasciato un senso di grande sconforto.

La speranza conclamata dai fedeli è che il rogo si sia sviluppato per un guasto all’impianto elettrico dell’utilitaria che era posteggiata davanti alla canonica di sant’Antonio abate di Sos Alinos dove il sacerdote guida la parrocchia ormai da dieci anni.

In tanti, infatti, propendono più per l’origine accidentale dell’incendio pensando che una matrice dolosa non abbia spiegazioni plausibili, soprattutto ora che nella piccola borgata si stanno allestendo i festeggiamenti in onore del santo che è patrono della parrocchia di Sos Alinos.

«È quello che ci auguriamo tutti - afferma il consigliere regionale Franco Mula - perché altrimenti un gesto intimidatorio non solo ferirebbe la sensibilità dell’intera comunità oroseina, ma sarebbe da condannare senza indugio».

Per capire cosa sia effettivamente accaduto nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Sos Alinos, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Siniscola, proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola. I primi accertamenti sulle cause dell’incendio non hanno escluso l’eventuale origine dolosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA