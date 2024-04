Scurati: «Ho paura, mi hanno disegnato un bersaglio in faccia»  

«Quando il capo punta il dito contro il nemico e i giornali, o meglio i “giornasquadristi” fiancheggiatori del governo ti mettono sulle prime pagine, con il titolo sotto “l’uomo di M.”, ti disegnano un bersaglio intorno alla faccia. Poi magari qualcuno che mira a quel bersaglio c’è. Succede, è già successo».

Un'ovazione accoglie Antonio Scurati a Napoli, alla Repubblica delle Idee , prima uscita pubblica dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 Aprile. “Populismo e fascismo. Mussolini oggi” è il titolo dell’incontro, nel Cortile d’onore di Palazzo Reale.

Intanto in Rai la tensione è altissima: l’amministratore delegato Roberto Sergio ha detto che «del monologo bloccato nessuno mi ha informato», e chiesto una relazione per ricostruire i fatti, e poi «provvedimenti drastici». Mentre il sindacato Usigrai accusa la direzione Approfondimento e rincara la dose con una nuova nota, letta in tutti i tg e gr, dopo quella del 17 aprile: «Il controllo dei vertici della Rai sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante», sottolinea, ricordando che l'assemblea dei Cdr ha proclamato lo stato di agitazione il 24 aprile e approvato un pacchetto di cinque giorni di sciopero.

Intanto Scurati confessa: «È duro, faticoso, doloroso, all'improvviso per aver fatto lo scrittore mi ritrovo al centro di una polemica politico-ideologica accanita, spietata e fatta di attacchi personali denigratori che mi dipingono come un profittatore, quasi come un estorsore». E ancora: «Pensavo che la Rai fosse anche mia, del resto è di tutti, è dello Stato italiano, ma alla fine mi hanno detto “tu non entri”, come un ospite indesiderato. Si è perso il senso di democrazia in questo Paese».

Dopo aver replicato alla premier, che aveva condiviso il testo del monologo su Facebook citando il presunto compenso da 1.800 euro chiesto dallo scrittore, Scurati torna a puntare il dito contro Giorgia Meloni e la sua scelta di non definirsi antifascista: «Vediamo da dove viene, dalla militanza giovanile nel Movimento sociale italiano fondato da Almirante e Romualdi, i servi degli aguzzini tedeschi, i massacratori, i fucilatori. Sono loro che non vogliono dire quella parolina e non vogliono fugare le ombre e recidere quel legame».

Sul palco in mattinata c'è anche il presidente del M5s Giuseppe Conte: «È grave in sé, stiamo parlando del servizio pubblico e di uno scrittore che dovrebbe avere libertà di parola». Matteo Renzi commenta: «Questa Rai non è la Rai fascista, è una Rai che prende e dà della mediocrità». Dal fronte opposto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di «tempesta in un bicchier d'acqua».

