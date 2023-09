Scuole, via al piano di efficientamento energetico 

Via libera al piano di efficientamento energetico per due scuole quartesi, quella di via Umberto e l’istituto di via Sant’Antonio. Tutto finanziato con fondi Pnrr, 170mila euro. Per ora c’è il progetto esecutivo approvato dalla Giunta: al centro dell’intervento l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione in entrambe le scuole, per superare i problemi lamentati dagli studenti - split e termosifoni spesso non funzionanti - e incidere sulla bolletta puntando sulla riduzione dei consumi elettrici.

Le due scuole - fanno notare dal Comune - “necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sugli impianti di riscaldamento”. Da qui la decisione di sostituire tutti i climatizzatori, puntando su impianti nuovi che possano “garantire un comfort climatico adeguato e nel contempo non devono arrecare ai presenti disagio da movimento d'aria o da temperature eccessivamente basse o alte, ma soprattutto non devono provocare disturbo acustico”, si legge nella relazione tecnica del progetto approvato.

