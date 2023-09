Scuole, tre autonomie a rischio 

Riunione urgente, ieri, di sindaci e presidi della Provincia per fare il punto sulle possibili criticità conseguenti al dimensionamento del contingente dei dirigenti scolastici che, stando alla bozza delle Linee guida per la programmazione della rete scolastica regionale, il prossimo anno, verrà ridotto da 270 a 228, fissando a 400 il limite minimo di alunni per garantire una dirigenza.

Salva Olbia, in Gallura sono tre i Comuni che rischiano la soppressione di un'autonomia scolastica (non dei plessi) e il conseguente accorpamento. In testa, Aggius che conta 330 studenti nell'istituto comprensivo statale con sedi anche a Luogosanto, Viddalba e Bortigiadas, seguito da San Teodoro con 346 alunni e da Oschiri con 378 iscritti all'istituto Elia Lutzu, suddivisi tra i pressi di Oschiri e di Berchidda.

In attesa di mettere nero su bianco i piani provinciali da inviare in Regione, il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, avanza una proposta. «Per salvare l'autonomia dell'istituto comprensivo di Oschiri, in cui ricadono anche le scuole di Berchidda, e l'istruzione nei territori interni, sarebbe opportuno creare un istituto globale che mantenga l'autonomia a Oschiri acquisendo i 160 studenti dell'Ipia, attualmente sotto la dirigenza dell'istituto Amsicora di Olbia, e considerando i 40 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia paritaria diocesana che, nei prossimi anni, incrementeranno la popolazione scolastica dell'intero istituto». Una soluzione che, precisa il primo cittadino del centro gallurese, «non metterebbe assolutamente a rischio l'autonomia scolastica dell'Istituto di Olbia e che, invece, se non accolta, decreterebbe l'accorpamento di Oschiri all'istituto comprensivo di Monti».

RIPRODUZIONE RISERVATA