Scuole tra tagli, accorpamenti e disagi 

Sul dimensionamento scolastico la battaglia oristanese arriva fuori tempo massimo. Per i dirigenti degli istituti cittadini, chiamati a raccolta dal sindaco Massimiliano Sanna, scongiurare i tagli previsti dalle linee guida regionali è ormai impossibile. Convinzione rafforzata dalle dichiarazioni dell’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente: «A fronte di un’azione pressoché nulla della Regione, sarà difficile tornare indietro. Se non vogliamo che siano altri a decidere, dobbiamo raggiungere una nostra proposta condivisa pur sapendo che non abbiamo molti margini di manovra». Sono quattro le autonomie scolastiche a rischio nel territorio, sulla base dei parametri dettati dal Governo. A pagare il prezzo più caro potrebbe essere la città capoluogo che dovrebbe rinunciare a due istituti Comprensivi su quattro. «Oggi si parla di soppressione delle dirigenze, presto ci verrà chiesto di accorpare le classi. Si rischia una continua erosione delle cattedre», ha detto Giuseppina Loi, preside del Comprensivo Alagon. «Siamo in ritardo – ha aggiunto Pino Tilocca, dirigente del liceo De Castro Contini – la Regione non ha neppure impugnato il piano ministeriale». Per Sanna «occorre un documento condiviso di dissenso e una proposta da presentare alla Regione». Tra una settimana la Conferenza provinciale per la decisione definitiva. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA