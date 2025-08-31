Scuole, tornano gli ausiliari del traffico 

Più sicurezza davanti alle scuole. A due settimane dalla prima campanella il Comune è pronto a ripristinare il servizio dei volontari ausiliari del traffico (ex nonni vigile), per garantire l’entrata e l’uscita in tranquillità dei bambini nella giungla di traffico che spesso si crea in prossimità dei plessi scolastici.

Tra auto parcheggiate ovunque e attraversamenti rischiosi, i volontari formeranno dei presidi per dirigere il traffico veicolare e pedonale, e si occuperanno anche della tutela di anziani, bambini e disabili in situazioni di disagio legate al traffico o restrizioni alla circolazione, e della salvaguardia dei cittadini durante manifestazioni pubbliche.

Il bando

La Giunta comunale ha di recente varato il bando e approvato il disciplinare per la prosecuzione del progetto: potranno candidarsi i cittadini residenti a Monserrato tra i 18 e i 75 anni, con il 30% dei posti che saranno riservati agli under 30. Un'opportunità soprattutto per disoccupati e ragazzi in cerca della prima esperienza lavorativa: il compenso orario riconosciuto sarà di 12 euro lordi. Il servizio sarà gestito dalla Polizia locale, che stilerà anche la graduatoria dei partecipanti, sulla base del carico familiare, del reddito e del possesso della patente B. Il progetto torna dopo un anno di assenza, in cui non erano mancate le polemiche politiche e da parte di genitori preoccupati per l’incolumità dei figli.

Il sindaco

«Siamo riusciti a ottenere le cifre necessarie dai capitoli della polizia locale, ripristineremo il servizio in tempo per la riapertura delle scuole», spiega il sindaco Tomaso Locci. «L’anno scorso abbiamo avuto difficoltà perché ci siamo ritrovati senza comandante dei vigili, abbiamo provato a supplire con la presenza dei nostri agenti ma ovviamente non è stato sufficiente. Quest’anno il comandante Soru si è attivato immediatamente e siamo molto contenti di far tornare questa attività a tutela della sicurezza pubblica, che avevamo sempre garantito dal 2016, eravamo stati tra i primi comuni».

La minoranza

Il più critico per l’assenza degli ausiliari nello scorso anno scolastico era stato il consigliere di minoranza Andrea Zucca, che a più riprese aveva chiesto la predisposizione di un bando. «Un Comune grande come Monserrato non avrebbe dovuto far saltare il presidio per un anno», il suo commento. «L’assenza del comandante è stata una scusa, se manca un funzionario l’amministrazione deve organizzarsi in maniera tale da poter garantire e mandare avanti i servizi».

