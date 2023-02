Scuole, telecamere e più controlli dei vigili  

Più videosorveglianza e più agenti nei pressi dei luoghi frequentati da giovani. L’obiettivo: contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, grazie al progetto del Governo “Scuole sicure”, che prevede un finanziamento da 12mila pronto ad arrivare nelle casse comunali cittadine.

«Il tema della sicurezza, soprattutto in relazione alle fasce più giovani e in età scolare, è più che mai di attualità», ha detto l’assessore all’urbanistica e alla viabilità, Cristian Mereu.

«Il bando ha dei requisiti abbastanza vincolanti in materia di spesa e destinazione delle risorse e la nostra amministrazione ha deciso di utilizzare il 50% per il pagamento di lavoro straordinario della polizia locale, che saranno così più presenti maggiormente nei luoghi frequentati dai giovani e una parte di questi anche per portare avanti campagne di sensibilizzazione nelle scuole».

L’altra metà della somma destinata a Quartucciu invece verrà utilizzata per potenziare il sistema di videosorveglianza proprio in prossimità degli edifici scolastici. «Tutto l’iter si è concluso qualche giorno fa, con la firma del protocollo d’intesta con la prefettura. Siamo felici abbiano accolto le nostre istanze sul tema sicurezza, la nostra amministrazione ha un’impostazione che privilegia la prevenzione e non la repressione», evidenzia l’esponente della Giunta Pisu, «i parchi sono dei giovani e sono liberi di viverli, rispettandoli e rispettando, soprattutto, se stessi».

