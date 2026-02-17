Scuole superiori, ma le sedi no 

Tetti colabrodo, nelle aule, ascensori fuori uso, rifiuti edili seminati ovunque, muri a rischio di crollo, estintori scaduti, sedie prive di certificazione, aula magna chiusa e tanto altro ancora. Le criticità degli istituti superiori del Medio Campidano, da anni denunciate dai dirigenti scolastici e dai genitori, sono finite sotto la lente d’ingrandimento di cinque neoconsiglieri della rinata Provincia in un sopralluogo nelle sedi chiave del territorio. In tutto 3.018 studenti in 11 scuole tra licei, tecnici e professionali, accorpati in 4 direzioni: Sanluri , San Gavino , Guspini , Villacidro . «L’urgenza – dicono i politici in visita - più che nelle grandi opere è nelle piccole manutenzioni. Subito un Piano generale, capace di stimare il fabbisogno complessivo».

L’urgenza

Il vasto patrimonio infrastrutturale, segnato da risorse chiuse a chiave nel cassetto, fa sì che non sorprenda il risultato dell’indagine dei consiglieri, Dario Piras e Matteo Collu di Villacidro, Simone Murtas di Arbus, Massimiliano Paderi di Sanluri, Marco Maccioni di Serramanna, insieme reclamano la programmazione come priorità, partendo dai fondi reali in cassa. E poi quali scuole sistemare per prime, evitando il campanilismo, le più vicine ai 10 consiglieri eletti. «Siamo consapevoli - ammette Paderi - del ritardo, ci siamo da cinque mesi, ancora non conosciamo la situazione dell’ente, non abbiamo l’accesso al protocollo. Dai dirigenti scolastici abbiamo appreso le emergenze segnalate. Il rodaggio è finito, il bilancio è pronto. Le scuole non possono aspettare i tempi biblici della burocrazia». Il timore è che chiudano, complice la denatalità, in 28 Comuni del territorio. Il 2025 si è chiuso con un saldo negativo nati/morti eccetto Pauli Arbarei, più cinque nati.

Le priorità

«Sbagliato - commenta Maccioni - pensare che l’edilizia sia al primo posto: visitando le scuole ho constatato che ci vuole altro. Esempio, al classico di Villacidro ci sono 20 alunni disabili e un ascensore guasto da tempo. Assurdo, per colpa di una scheda bloccati i ragazzi che hanno difficoltà. Lo stesso giorno ci siamo attivati. Non si può aggiustare? Compriamolo nuovo». Casi limiti di trascuratezza, anche se il Ministero ha confermato per il 2025 la riqualificazione del patrimonio scolastico e la rimozione delle barriere architettoniche come priorità. E sempre al classico, Collu aggiunge: “Un muro esterno è pericolante dal 2016, non possiamo aspettare che crolli. In qualsiasi luogo la sicurezza viene prima di tutto, a scuola diventa la madre delle priorità».

I controlli

«L’abbandono - ricorda Piras - è testimoniato dai cumuli di materiali edili sparsi ovunque. Interverremo quanto prima, sono azioni che richiedono poca spesa, molto buon senso in luoghi dove s’impara il rispetto del bene pubblico». E Murtas: «Abbiamo constatato bisogni strutturali e funzionali, senza minimizzare la rilevanza dei problemi. Non possono sfuggire al controllo i lavori appaltati. Al Vignarelli di Sanluri, tre mesi dopo la consegna, piove dentro».

