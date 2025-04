Scuole, suona l’ora della sicurezza 

Solo qualche settimana fa il crollo del cancello all’ingresso della scuola elementare del Sacro Cuore aveva creato grande allarme. Un caso limite, forse, ma che la dice lunga sulla necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli istituti. Lo sa bene il Comune che adesso ha stanziato nuove risorse per intervenire subito in alcuni istituti, dalla Media di via Santu Lussurgiu (che ha il tetto in amianto) alla scuola dell’infanzia di via Campania fino alla Primaria del Sacro Cuore.

Media 2

La scuola era stata dichiarata inagibile cinque anni fa: da allora gli studenti sono stati trasferiti in altri istituti mentre sull’edificio con la copertura in eternit finora non si è intervenuti. Adesso però la svolta sembra vicina perché il Comune intende accelerare per i lavori di demolizione e bonifica dall’amianto della scuola “Grazia Deledda ” ed evitare di perdere il finanziamento regionale. Alla fine del 2023 era stata sottoscritta la convenzione con l’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente che aveva concesso un milione 340mila euro per i lavori. «Bisogna dare subito avvio alla progettazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete – si tratta di interventi complessi proprio a causa della presenza dell'amianto. La scuola non potrà essere demolita come un normale edificio, dovranno essere seguite particolare procedure per operare in totale sicurezza». I lavori dovranno essere affidati a ditte specializzate nella bonifica da eternit, nel frattempo è stata nominata come responsabile unica del progetto l’ingegnera Gabriella Contu, mentre la struttura di supporto al Rup è composta da Francesca Cherchi, istruttrice amministrativo-contabile nel settore Lavori pubblici.

Sacro Cuore

Il crollo del cancello della recinzione è stato l’ennesimo segnale d’allarme. E la prova che nella scuola elementare che si affaccia su via Amsicora si deve accelerare per la messa in sicurezza. Gli interventi in realtà erano già stati programmati, il Comune a dicembre scorso aveva presentato la richiesta di finanziamento alla Regione ed era anche arrivato il via libera per un progetto da 961mila 328 euro (96mila 133 euro di cofinanziamento comunale). È stata inoltre siglata la convenzione con l’assessorato regionale, un passaggio fondamentale per avere subito i fondi e poter andare avanti con l’iter. Anche in questo caso la responsabile unica del procedimento l’ingegnera Gabriella Contu, mentre nella struttura di supporto al Rup è stata nominata Francesca Cherchi.

Via Campania

Interventi importanti anche nella scuola dell’infanzia di via Campania dove sarà rifatta completamente tutta la copertura. Nelle settimane scorse il Comune ha approvato il progetto, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, da 410mila euro (di questi ben 328mila sono finanziati tramite il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, il resto è cofinanziato dal Comune). Si tratta di un’opera attesa da tempo e che consentirà una migliore vita scolastica sia ai piccoli alunni che a tutto il personale della scuola dell’infanzia.

RIPRODUZIONE RISERVATA