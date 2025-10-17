Scuole, sport e verde: un milione e mezzo 

Scuole, sport e verde pubblico. Oltre un milione e mezzo di euro di investimenti per i servizi alla comunità. «Con questa nuova variazione di bilancio diamo ulteriori risposte ai bisogni concreti della città», annuncia il sindaco Raimondo Cacciotto, dopo l’approvazione in Giunta della manovra che libera nuove risorse per le opere pubbliche più urgenti. Un pacchetto di interventi che guarda al futuro con realismo, senza pretendere di mettere in campo progetti faraonici. «Nei mesi scorsi - spiega Cacciotto - abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole e negli impianti sportivi, registrando tutte le criticità insieme ai nostri tecnici. Ora siamo finalmente in grado di mettere in campo un ingente numero di progetti che, nel prossimo futuro, ci permetteranno di risolvere i problemi più impellenti».

Centomila euro saranno investiti per gli ombreggianti nelle scuole dell’infanzia, così da consentire ai più piccoli di giocare e svolgere attività all’aperto anche nei mesi più caldi. 800 mila euro per il secondo lotto della palestra geodetica di via XX Settembre, una struttura moderna e funzionale, 250 mila euro per la riqualificazione delle alberate cittadine. Il sindaco ha voluto ringraziare maggioranza e esecutivo, «in particolare l’assessore al Bilancio Enrico Daga e gli uffici per il grande lavoro svolto». (c.fi.)

