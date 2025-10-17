VaiOnline
Alghero.
18 ottobre 2025 alle 00:31

Scuole, sport e verde: un milione e mezzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scuole, sport e verde pubblico. Oltre un milione e mezzo di euro di investimenti per i servizi alla comunità. «Con questa nuova variazione di bilancio diamo ulteriori risposte ai bisogni concreti della città», annuncia il sindaco Raimondo Cacciotto, dopo l’approvazione in Giunta della manovra che libera nuove risorse per le opere pubbliche più urgenti. Un pacchetto di interventi che guarda al futuro con realismo, senza pretendere di mettere in campo progetti faraonici. «Nei mesi scorsi - spiega Cacciotto - abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole e negli impianti sportivi, registrando tutte le criticità insieme ai nostri tecnici. Ora siamo finalmente in grado di mettere in campo un ingente numero di progetti che, nel prossimo futuro, ci permetteranno di risolvere i problemi più impellenti».

Centomila euro saranno investiti per gli ombreggianti nelle scuole dell’infanzia, così da consentire ai più piccoli di giocare e svolgere attività all’aperto anche nei mesi più caldi. 800 mila euro per il secondo lotto della palestra geodetica di via XX Settembre, una struttura moderna e funzionale, 250 mila euro per la riqualificazione delle alberate cittadine. Il sindaco ha voluto ringraziare maggioranza e esecutivo, «in particolare l’assessore al Bilancio Enrico Daga e gli uffici per il grande lavoro svolto». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu