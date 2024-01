Scuole, sport e strade: cantieri in paese e nelle frazioni 

A Narcao e nelle frazioni, sono diversi i cantieri aperti gli interventi di prossima realizzazione. «Abbiamo avviato una serie di opere pubbliche - spiega Maurizio Portas, vice sindaco e assessore con delega all'urbanistica e lavori pubblici - i lavori di realizzazione dell'asilo nido nella frazione di Rio Murtas procedono spediti e la ditta ci ha garantito di rispettare i termini di realizzazione, quindi credo che entro il 2024 riusciremo a inaugurarlo. Sono partiti anche i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale di Pionca (strada che collega Narcao e Nuxis), per un importo totale dell'intervento pari a 300 mila euro. Siamo riusciti a consegnare i lavori di completamento del palazzetto dello sport per un totale dell'intervento di 1.200.000 e, riguardo i lavori di realizzazione della nuova aula consiliare, credo che entro febbraio verranno completati».

A breve verrà inaugurata un'area fitness nella pineta di Narcao. «Un intervento realizzato grazie ad un finanziamento Pnrr di circa 30 mila euro - continua Portas – a breve partirà il lavoro delle scuole medie di circa 1,5 milioni e poi altri 290 mila di asfalti, la realizzazione del parco giochi a Narcao e della piazza nella frazione di Terraseo, lavori finanziati con fondi di bilancio. Inoltre, saranno installati dei dossi, verrà ripristinata la segnaletica e i marciapiedi in via Pesus per un importo di 200 mila euro con i fondi regionali».

