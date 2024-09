Scuole, spesi 7 milioni per la sicurezza 

Scuole più sicure per gli alunni di Monserrato che si preparano a tornare tra i banchi. Merito del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si sono spesi complessivamente sette milioni di euro, una parte provenienti per fondi del Pnrr.

Gli investimenti

Gli ultimi istituti messi in sicurezza in ordine di tempo sono la scuola dell'infanzia di via Monte Arquerì e la primaria di via San Gavino Monreale, come spiega l’assessore dei lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «A giorni saranno terminati i lavori nel plesso di via Monte Arquerì: si è proceduto con la manutenzione esterna di tutto l'edificio, e l'anno scorso abbiamo completato il consolidamento statico delle fondamenta e l’efficientamento energetico. Stessa cosa anche nel plesso di via San Gavino. Qui è stata fatta la riqualificazione dell'area esterna, dove sono stati messi dei gazebo e predisposti degli orti didattici per i laboratori all'aria aperta, abbiamo consolidato la struttura e rifatto la palestra. Con i soldi rimasti dall'appalto abbiamo anche dotato la sala mensa di un impianto di condizionamento efficiente. Stiamo per terminare gli ultimi ritocchi anche in questo plesso».

Sicurezza

Poi c’è la scuola dell'infanzia di via Decio Mure, che è stata rifatta completamente. «Dopo aver effettuato una relazione statica, ci si è resi conto che bisognava fare un certo tipo di intervento, più strutturale. Si è dovuto infatti procedere al rafforzamento delle fondamenta». Intervento fatto anche nel plesso dell'infanzia e primaria di via Monte Linas, prosegue Nonnoi: «È stata inoltre realizzata un'area giochi con annesso orto didattico e dei camminamenti. Nella scuola media di via Argentina abbiamo completato la palestra e anche qui sono state sistemate le aree esterne con gazebo e sedute in pietra. Consolidati anche l’asilo e la primaria di via Capo d'Orso e a breve si interverrà nell’adiacente via Capo Coda Cavallo dove nascerà un parchetto per metà destinato agli alunni di via Capo d’Orso e per l’altra metà ai cittadini».

Corsa contro il tempo

«Il piano ha riguardato tutte queste scuole poiché non erano perfettamente agibili – conclude Nonnoi -. Ci abbiamo messo mano urgentemente e velocemente, in alcuni casi in contemporanea con le lezioni». Spazio anche per la paritaria “Monumento ai caduti”, dove lo scorso anno è stata rifatta la pavimentazione interna, rimessi i canestri da basket e ristrutturato l'intero prospetto che dà sul cortile interno. Si interverrà poi coi lavori di consolidamento.

