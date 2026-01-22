VaiOnline
Bosa, Montresta.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Scuole, sopralluogo fra i cantieri degli istituti 

Trasferta nelle scuole di Bosa e Montresta del presidente della Provincia di Oristano Paolo Pireddu, del vicepresidente Claudio Pinna, dei consiglieri provinciali Massimo Blandino e Angelo Masala, del dirigente del settore Edilizia scolastica, Graziano Plana. Un sopralluogo a cui erano presenti anche il dirigente scolastico Rosella Uda e Massimo Pistis oltre al vicesindaco Federico Ledda e al presidente del Consiglio Vincenzo Pinna.

Prima tappa all'azienda agraria di Santa Maria, sede staccata dell'Istituto Pischedda. Qui è in corso un intervento di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto, finanziato con 590mila euro dalla Regione.

Dopo la visita alla palestra dell'Istituto Pischedda a Bosa, oggetto di un progetto di riqualificazione.

«Gli interventi rappresentano un passo significativo verso una scuola più sicura e moderna – sostiene Pireddu - Garantire strutture confortevoli significa difendere il diritto allo studio e la vitalità dei nostri paesi». Il vicepresidente Pinna ha sottolineato come «le visite sul territorio siano fondamentali per programmare in modo puntuale gli interventi futuri». Soddisfatti per l’attenzione al territorio i consiglieri Blandino e Masala. «Il rilancio della sede di Santa Maria - ha aggiunto Masala - sarà determinante anche per il ruolo che la scuola potrà avere nella sua accademia».

