Scuole soppresse, ricorso al Tar 

I genitori quartesi non si arrendono: «Il dimensionamento scolastico rischia di penalizzare la qualità didattica e formativa per i nostri figli. La politica locale faccia qualcosa per impedire questo drastico accorpamento degli istituti comprensivi». Intanto il Comune - come annunciato a gennaio - farà la sua parte: «A giorni presenteremo il ricorso al Tar», conferma il sindaco Graziano Milia.

Le scuole a rischio

Il piano di dimensionamento scolastico regionale era stato annunciato lo scorso dicembre. Per Quartu due istituti comprensivi su sei a rischio soppressione, e un accorpamento di plessi che potrebbe creare disagi nella rete dell’istruzione in città: di fatto nessuna scuola verrà chiusa, ma spariranno due Istituti comprensivi, il 2 e il 3, accorpati ad altri due, rispettivamente l’1 e il 6. «Da settimane nessuno ne parla più, noi però non ci rassegniamo», dicono alcune mamme a nome dei genitori quartesi che tornano alla carica dopo le manifestazioni e la petizione di gennaio. Giulia Dessì, Miriam Pinto, Stefania Conti Vecchi, Silvia Cossu, insieme a Elisabetta Cocco, Daniela Lanteri, Alessandra Schirru e Federica Murru. «I nostri figli frequentano la primaria di via Firenze dell’Istituto comprensivo 2, ma la battaglia è anche per l’altro istituto che rischia di sparire. Sappiamo bene che non verrà chiusa nessuna scuola, ma con questo dimensionamento il piano dell’offerta formativa dovrà essere rivisitato e potrebbe cambiare rispetto agli obiettivi che ci hanno spinto a iscrivere i nostri figli in una determinata scuola piuttosto che in un’altra. Preoccupa anche la continuità didattica in senso stretto, con il fatto che potrebbe cambiare il numero dei docenti e la stessa dirigente scolastica».

La petizione

Sullo sfondo c’è una petizione lanciata all’inizio dell’anno, partita proprio dal mondo scolastico quartese, con la preoccupazione di mamme e papà che riemerge dopo le recenti elezioni regionali. Sul piano di dimensionamento scolastico erano intervenuti anche alcuni consiglieri comunali, dalla dem Barbara Cadoni e Francesco Piludu (Cambiamo Quartu), sino al senatore del Pd Marco Meloni.

Battaglia condivisa da subito dai vertici del Comune che, dopo aver nominato un legale, annuncia a giorni il ricorso al Tar contro la decisione della Regione. Il sindaco Graziano Milia aveva scritto all’allora assessore regionale all’Istruzione Biancareddu, per poi decidere in Giunta di affidare tutto ad un legale. «Abbiamo espresso la nostra contrarietà al progetto di dimensionamento scaturito dalla deliberazione della Giunta regionale, che intende sopprimere la figura centrale del dirigente scolastico in due istituti comprensivi cittadini», ribadisce Milia. «In assenza di un riscontro concreto alle nostre perplessità, ci siamo trovati costretti ad agire in giudizio contro una decisione che riteniamo ingiusta e mortificante per il nostro territorio e per il sistema scolastico locale, che in questi anni ha dato segnali incoraggianti di crescita e di vitalità proprio in quelle realtà che oggi si vorrebbero cancellare».

