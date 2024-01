Scuole soppresse: oggi protestano insegnanti e studenti 

Non si placano le proteste in città per il dimensionamento scolastico. Oggi alle 16, insegnanti, studenti e genitori, si ritroveranno al parco Europa a Pitz’e Serra per protestare contro la delibera regionale che ha soppresso le autonomie scolastiche degli istituticomprensivi 2 e 3 per accorparli ad altre scuole della città.

I motivi della protesta sono stati messi nero su bianco in un comunicato del personale docente e non docente dei due istituti comprensivi. «Prima fra tutte» si legge in una nota, «la disparità di trattamento con le altre aree della Sardegna. Mentre nelle province di Sassari e Nuoro le autonomie scolastiche del primo ciclo soppresse non arrivano al 13%, nella Città Metropolitana sono il 30%, nel territorio di Quartu si raggiunge addirittura il 33%. Inoltre, i parametri di formazione delle nuove autonomie, quelli elencati nelle linee guida per il dimensionamento emanante dalla stessa Regione Sardegna, prevederebbero istituti fra 900 e 1.000 alunni mentre a Quartu i nuovi istituti comprensivi arriverebbero a 1.300 alunni». La protesta è anche proposta: «Si chiede che il territorio di Quartu passi dalle attuali 6 autonomie a 5, preservando l’istituto comprensivo 6, cheserve il territorio di Flumini e si propone di riallineare la percentuale di istituti soppressi alla media della città metropolitana, chiudendo una sola autonomia scolastica e non due».

