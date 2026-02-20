VaiOnline
Monserrato.
21 febbraio 2026 alle 00:13

“Scuole sicure” contro bulli e violenza di genere 

Il sindaco in prefettura: «Rilanciamo il progetto per fermare gli abusi di alcol e droghe» 

Dalla sensibilizzazione sulle dipendenze al contrasto al bullismo e alla violenza. C’era l’educazione dei giovani al centro del progetto “Scuole Sicure”, portato avanti dal Comune tra il 2021 e il 2023 grazie anche a finanziamenti ministeriali. Un insieme di attività interdisciplinari all’interno delle strutture scolastiche, con l’aiuto di associazioni, psicologi, pedagogisti e forze dell’ordine, finalizzato alla prevenzione di comportamenti a rischio e fragilità che interessano il mondo adolescenziale.

L’iniziativa continua

Viste le ricadute positive della prima esperienza, il Comune lavora adesso per rilanciarlo. L’idea è maturata in seguito a un vertice in Prefettura qualche giorno fa, dedicato alla sicurezza nelle scuole. «È stato un progetto molto importante, che cercheremo di riportare in auge partecipando ai bandi ministeriali per ottenere i fondi necessari. Abbiamo chiesto al Prefetto di sostenere la riproposizione dell'iniziativa, perché riteniamo sia uno strumento fondamentale di prevenzione», fa sapere il sindaco Tomaso Locci. «Contiamo di ripresentare temi come la sensibilizzazione contro l’uso di alcol e sostanze stupefacenti, il contrasto agli atti intimidatori contro le istituzioni, il cyberbullismo e la violenza di genere. Si tratta – aggiunge il sindaco – di un progetto articolato, che punta a far crescere nei ragazzi maggiore consapevolezza sui rischi delle dipendenze e sull’importanza del rispetto».

Il programma

Nel dettaglio, con “Scuole Sicure” gli alunni sono stati coinvolti in incontri informativi e momenti di confronto diretto, per poi essere chiamati a riflettere sugli effetti dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche sui temi del rispetto delle regole e della convivenza civile. Sono stati utilizzati anche strumenti esperienziali, come visori in grado di simulare gli effetti dell’alcol alla guida, per rendere ancora più concreta la percezione dei rischi. Bandi ministeriali permettendo, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di ricominciare nel corso del prossimo anno scolastico, coinvolgendo nuovamente i nove plessi scolastici del territorio e rafforzando la collaborazione tra scuola, istituzioni e famiglie. «Continueremo a lavorare perché questa ma anche altre iniziative simili vengano rifinanziate e possano proseguire nei prossimi anni», conferma il primo cittadino.

